Роуминг, ОСАГО и табак. Что ещё изменится в жизни россиян с 1 июня

В июне вступит в силу ряд новых законов. Лайф выяснил, что будет с мобильной связью в России, как решать споры по ОСАГО и кто сможет писать завещания.

Внутри России больше не будет роуминга мобильной связи Мобильных операторов обяжут устанавливать единые тарифы на связь — независимо от региона, где зарегистрирован и находится абонент Фото © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Плата за входящий вызов для абонента, который находится за пределами региона, где его номер зарегистрирован, отменяется. Дифференцированных тарифов на услуги связи не будет — по всей стране будут действовать единые тарифы.

Споры по ОСАГО решит финансовый омбудсмен До того, как страховщик получит иск, спор по ОСАГО должен рассмотреть финансовый омбудсмен Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Если между потерпевшим и страховщиком ОСАГО возник спор, то прежде, чем дело дойдёт до суда, в процесс должен будет включиться финансовый омбудсмен. Для физических лиц услуги финомбудсмена будут бесплатными. Имущественные споры по ОСАГО будут рассматриваться вне зависимости от суммы претензии.

Импортный табак лишили льгот С 1 июня начнёт действовать закон, повышающий коэффициент акциза для зарубежной табачной продукции Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компании, которые поставляют в Россию сигареты, папиросы, сигариллы, биди и другие виды табачных изделий, должны будут платить повышенный коэффициент акциза.

Разрешены совместные завещания С 1 июня вводится возможность оформления совместных завещаний и заключения наследственных договоров Фото © Shutterstock

Супруги получат право написать совместное завещание, в котором они могут определить последствия смерти каждого из них: кому завещать имущество, как определить доли наследников, лишить прав наследования, включить иные завещательные распоряжения. Совместное завещание утрачивает силу, если супруги разводятся.

Наследство можно определять по договору Наследодатель сам выбирает, кому и в каком порядке перейдёт имущество после его смерти Фото © Shutterstock

С 1 июня вводится возможность заключать наследственный договор: наследодатель может заключить с любым человеком договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на его имущество после его смерти.

Тюнинг будут одобрять в ГИБДД Водители должны получать разрешение на технологические изменения своего автомобиля в Госавтоинспекции Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Сначала нужно подать заявление в ГИБДД с заключениями технических экспертов испытательной лаборатории на изменение конструкции транспортного средства. Затем, если ГИБДД одобрит заявление, можно установить оборудование на свой автомобиль, но затем снова вернуться в лабораторию, пройти испытания и получить протокол.

После этого потребуется техосмотр в ГИБДД и получение свидетельства о том, что автомобиль соответствует требованиям безопасности.