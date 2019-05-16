Проспаться на свои. В России могут опять появиться вытрезвители

Лайф выяснил, для чего планируют ввести новый закон о вытрезвителях, какими они будут и сколько нужно будет выпить, чтобы в них оказаться.

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий региональным властям создавать медвытрезвители. С такой инициативой выступил председатель Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Вытрезвители были отменены в России в 2011 году. В 20 регионах страны центры временного содержания лиц, находящихся в алкогольном опьянении, существуют, но законодательной базы для их организации нет, то есть вытрезвители созданы по инициативе региональных властей.

— 74 региона проявили свою заинтересованность в законе о вытрезвителях. Поэтому у меня нет сомнений, что и остальные регионы откликнутся и откроют в своих населённых пунктах вытрезвители, — заявил сенатор Рязанский Лайфу, комментируя работу над новым законом.

Кто будет пьяным?

Как отмечает Рязанский, ежегодно в России замерзает 8–10 тысяч пьяных в холодное время года. В 2018 году в России МВД зафиксировало почти 1,1 млн случаев появления людей в нетрезвом виде в общественных местах, из них около 180 тысяч человек — те, кто не мог передвигаться самостоятельно. В пояснительной записке законопроекта сообщается, что после отмены вытрезвителей количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, выросло на 35% — 326,3 тысячи.

Главный редактор "Алкоголь.ру", капитан команды "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов заявил Лайфу, что он против нового законопроекта, потому что это может спровоцировать возрождение криминальной практики.

— В конце советской власти вытрезвители превратились в некий бизнес — туда забирали не пьяных, а слегка, что называется, поддатых людей, обязательно хорошо одетых, — чтобы ограбить. Поэтому и появилось решение закрыть вытрезвители. Если сейчас вытрезвители превратятся в такой бизнес, то возродятся те же проблемы, что были в конце советской власти. Это будет грабёж не пьяных и больных, которых нужно спасать, а поиск жертв, — сказал Смирнов.

В советское время в вытрезвитель принудительно доставляли всех, кто выпил даже незначительную дозу. Работодателю в письменной форме сообщали, что его сотрудник был обнаружен в нетрезвом состоянии — это считалось позором и каралось лишением премии, отпуска в летнее время и выговором.

— Сегодня такие меры не нужны. Работников выговором не напугать, да и многие работодатели часто сами могут оказаться в вытрезвителе. Если в советское время была цель перевоспитать человека, то сегодня основная задача вытрезвителей — помочь человеку в сложной ситуации, не дать ему погибнуть или попасть в руки преступников, — пояснил сенатор.

По словам Рязанского, в современные вытрезвители будут попадать граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или других видов опьянения, которые не могут передвигаться и ориентироваться в пространстве самостоятельно.

Определять степень опьянения будут врачи скорой помощи. Зачастую пьяным людям нужно не просто протрезветь, они нуждаются в медосмотре, помощи докторов, тогда их нужно будет определять не в вытрезвители, а в больницы. Если перед врачами будет сидеть хронический алкоголик — его направят в наркологическое отделение. Если же человеку нужно просто "проспаться" — его отвезут в вытрезвитель.

Вытрезвители должны вернуться в виде службы помощи, считает Михаил Смирнов. Известно, что первое "вспомогательное" заведение появилось при Николае II в Туле. Оружейники в этом городе принимали сто граммов спиртного для того, чтобы согреться в холодное время года, и часто засыпали прямо на улице. Чтобы сохранить им жизнь и конечности, по указу царя и было открыто это заведение.

Разгрузка скорой помощи

В законопроекте прописаны полномочия регионов и муниципалитетов по организации медвытрезвителей. Создавать центры помощи нетрезвым людям можно и на принципах партнёрства с частными организациями.

— Всё может повернуться в сторону денег, тогда от вытрезвителей не будет никакого толку, ведь за пребывание в вытрезвителе, судя по этому законопроекту, человек платит сам, — говорит музыкант Юрий Лоза.

По его мнению, вытрезвители должны не зависеть от денег и работать на качество, а не на количество и рост прибыли. Поэтому у людей, которых сотрудники полиции задержали и хотят отвезти в вытрезвитель, должно быть право на независимую экспертизу, чтобы доказать, что они не "в дрова", а только выпили бокальчик-другой.

Врачи отмечают, что вытрезвители в любом случае очень облегчат их работу. Ведь сейчас бригады скорой помощи должны доставлять пьяных бомжей в больницы, причём, как отмечает фельдшер Дмитрий Беляков, диагноз им ставится не "алкогольное опьянение", а какой-то другой: "проблемы с сердцем", к примеру. Потому что с диагнозом "алкогольное опьянение" больницы людей не принимают.

— Мы тратим время на пьяных бездомных вместо того, чтобы приехать к тем, кому действительно нужна наша помощь, — говорит фельдшер.

В больницах на местах, где должны лежать тяжёлые пациенты, где им могли бы оказать необходимую помощь, пребывают те, кто перебрал с алкоголем. По словам заместителя главврача ГКБ № 71 Константина Зверева, в их приёмном отделении есть палата № 6, куда привозят нетрезвых людей, где они отлёживаются, приходят в себя и благополучно идут по своим делам.

— В любой больнице скорой помощи есть так называемый отстойник. Это комната с замком, куда запирают пьяных пациентов, которые могут травмировать себя и которых нужно изолировать. Реальную медпомощь мы оказываем лишь 30%, а 70% из них — это просто пьяные люди, которых приносят с улицы. У них максимум какая-нибудь гематома от падения. А в это же время врача ждут пациенты с травмами после автокатастроф, больные с инсультом. Создание вытрезвителей нас разгрузит, и мы будем помогать тем, кто действительно в нас нуждается, — говорит телеведущий, главный врач ГКБ № 71 Александр Мясников.

Валерий Рязанский надеется, что весной закон успеют представить на первом чтении, а в течение осенней сессии удастся его согласовать и принять к концу этого года.