Последний срок. Как правильно зарегистрировать дом по "дачной амнистии"

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.
Те граждане, которые построили жилые или садовые дома на садоводческих участках и не уведомили администрацию муниципалитета о начале и окончании строительства, могут поставить недвижимость на кадастровый учёт и зарегистрировать права на постройки до 1 марта 2020 года по упрощённой форме.
Как зарегистрировать дом по "дачной амнистии"?
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Паспорт заявителя, техпаспорт на дом, документ о праве на участок, кадастровый земельный план, кадастровый паспорт жилпостройки
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Если нет техпаспорта, обратитесь к кадастровому инженеру, имеющему аккредитацию на право выдавать такой документ
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Если вы только собираетесь строить дом на своём участке, то до 1 марта 2020 года нужно направить уведомление в местную администрацию с указанием технических характеристик будущей недвижимости. Если вы не направите уведомление, то дом будет признан самостроем и на него нельзя будет получить право собственности.
Если не регистрировать — снос
ФЗ № 340 вводит новые требования к строительству дачных домов. Строить их просто так больше нельзя — необходимо уведомлять местные власти. А то, что уже построено, должно быть зарегистрировано.
Если не зарегистрировать постройку, она будет признана самостроем. Её нельзя будет оформлять как собственность, продавать и дарить. Органы местного самоуправления имеют право снести самострой.
Чтобы спасти свой садовый дом после окончания дачной амнистии, его придётся приводить в соответствие с требованиями к жилым и садовым домам. Сделать это не всегда возможно, поскольку в требованиях есть, например, пункт о том, что дом должен располагаться не ближе трёх метров от забора. А многие садовые домики строятся впритык к ограждению участка — вряд ли получится передвинуть дом, чтобы оформить на него документы. Придётся обращаться в суд и заказывать экспертизу для получения прав на недвижимость.
Узаконить постройку на своём садовом участке, стать полноправным собственником и избежать проблем с местной администрацией, в чьи обязанности входит снос незаконных построек, можно, если оформить документы по "дачной амнистии". Для этого есть почти целый год.
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