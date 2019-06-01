Последний срок. Как правильно зарегистрировать дом по "дачной амнистии"

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.

Те граждане, которые построили жилые или садовые дома на садоводческих участках и не уведомили администрацию муниципалитета о начале и окончании строительства, могут поставить недвижимость на кадастровый учёт и зарегистрировать права на постройки до 1 марта 2020 года по упрощённой форме.

Как зарегистрировать дом по "дачной амнистии"?

Подготовьте пакет документов Паспорт заявителя, техпаспорт на дом, документ о праве на участок, кадастровый земельный план, кадастровый паспорт жилпостройки Фото © Pixabay

Обратитесь к специалисту Если нет техпаспорта, обратитесь к кадастровому инженеру, имеющему аккредитацию на право выдавать такой документ Фото © Pixabay

Уплатите госпошлину Уплатите госпошлину — 350 рублей — и предоставьте документ об уплате в Росреестр вместе с заявлением о регистрации прав Фото © РИА "Новости / Алексей Сухоруков

Обратитесь в госорганы Подайте заявление о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации права в Росреестр либо в ближайший МФЦ Фото © Агентство городских новостей Москва

Подождите 30 дней Через 30 дней вам выдадут свидетельство о праве собственности Фото © Pixabay

Если вы только собираетесь строить дом на своём участке, то до 1 марта 2020 года нужно направить уведомление в местную администрацию с указанием технических характеристик будущей недвижимости. Если вы не направите уведомление, то дом будет признан самостроем и на него нельзя будет получить право собственности.

Если не регистрировать — снос

ФЗ № 340 вводит новые требования к строительству дачных домов. Строить их просто так больше нельзя — необходимо уведомлять местные власти. А то, что уже построено, должно быть зарегистрировано.

Если не зарегистрировать постройку, она будет признана самостроем. Её нельзя будет оформлять как собственность, продавать и дарить. Органы местного самоуправления имеют право снести самострой.

Чтобы спасти свой садовый дом после окончания дачной амнистии, его придётся приводить в соответствие с требованиями к жилым и садовым домам. Сделать это не всегда возможно, поскольку в требованиях есть, например, пункт о том, что дом должен располагаться не ближе трёх метров от забора. А многие садовые домики строятся впритык к ограждению участка — вряд ли получится передвинуть дом, чтобы оформить на него документы. Придётся обращаться в суд и заказывать экспертизу для получения прав на недвижимость.

Узаконить постройку на своём садовом участке, стать полноправным собственником и избежать проблем с местной администрацией, в чьи обязанности входит снос незаконных построек, можно, если оформить документы по "дачной амнистии". Для этого есть почти целый год.