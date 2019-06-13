Как изменились правила поездки с детьми за рубеж. Новое в законодательстве

Лайф уточнил у юристов, какие плюсы и минусы появятся с вводом новых норм в оформлении запрета на выезд ребёнка.

С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Согласно новым правилам, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать в МВД, а не в ФСБ, как это происходило раньше.

МВД вместо ФСБ В отдел по вопросам миграции МВД или в российские посольства и консульства на местах постоянного проживания заявителя за границей Фото © ИА REGNUM

Рассмотрением подобных заявлений будут заниматься по месту жительства одного из родителей или опекунов.

Вывезти через суд Оспорить заявление несогласного родителя на выезд ребёнка из страны можно будет, как и раньше, через суд Фото © Егор Алеев / ТАСС

Срок рассмотрения заявки сократится с 30 дней до 5 дней . Фото © Shutterstock

Уведомление второго родителя обязательно! Заявление без сведений о втором родителе больше не примут Фото © Агентство городских новостей "Москва"

При разводе многие сразу оставляли заявление в погранслужбе о запрете на вывоз ребёнка, опасаясь похищения. Однако прошлый опыт показал, что не всегда возможно вовремя узнать о наличии запрета.

Многие покупали билеты, готовились к отпуску, но узнавали о запрете только при пересечении границы. Миграционные службы МВД по новым правилам будут в обязательном порядке уведомлять родителя о том, что в аэропорту или на вокзале их с ребёнком могут развернуть по причине запрета второго родителя.

Окончательное разграничение компетенций и полномочий двух ведомств, по словам юристов, поможет ускорить процесс принятия решений о вывозе детей. В то же время с новыми правилами появляются и новые риски.

— При международном похищении детей с целью вывоза на ПМЖ в другую страну сокращение сроков рассмотрения заявления о запрете на вывоз в МВД не поможет. В случае попытки вывоза ребёнка иностранным родителем остановить его в аэропорту, как раньше, уже не получится. Больше нет такого оперативного рычага — ограничения выезда, — считает юрист и основательница общественного движения "Права родителей" Виктория Дергунова.

Когда в механизме запрета на выезд ребёнка была задействована погранслужба, можно было приехать в аэропорт и подать заявление на месте, прямо при прохождении пограничного контроля, и тогда ребёнка в этот день уже не выпускали. После вывода вопроса о таких ограничениях из ведения пограничников этот механизм исчез.