Как изменились правила поездки с детьми за рубеж. Новое в законодательстве

С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Согласно новым правилам, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать в МВД, а не в ФСБ, как это происходило раньше.
Рассмотрением подобных заявлений будут заниматься по месту жительства одного из родителей или опекунов.
Вывезти через суд
Оспорить заявление несогласного родителя на выезд ребёнка из страны можно будет, как и раньше, через суд
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Срок рассмотрения заявки сократится с 30 дней до 5 дней
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Уведомление второго родителя обязательно!
Заявление без сведений о втором родителе больше не примут
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
При разводе многие сразу оставляли заявление в погранслужбе о запрете на вывоз ребёнка, опасаясь похищения. Однако прошлый опыт показал, что не всегда возможно вовремя узнать о наличии запрета.
Многие покупали билеты, готовились к отпуску, но узнавали о запрете только при пересечении границы. Миграционные службы МВД по новым правилам будут в обязательном порядке уведомлять родителя о том, что в аэропорту или на вокзале их с ребёнком могут развернуть по причине запрета второго родителя.
Окончательное разграничение компетенций и полномочий двух ведомств, по словам юристов, поможет ускорить процесс принятия решений о вывозе детей. В то же время с новыми правилами появляются и новые риски.
— При международном похищении детей с целью вывоза на ПМЖ в другую страну сокращение сроков рассмотрения заявления о запрете на вывоз в МВД не поможет. В случае попытки вывоза ребёнка иностранным родителем остановить его в аэропорту, как раньше, уже не получится. Больше нет такого оперативного рычага — ограничения выезда, — считает юрист и основательница общественного движения "Права родителей" Виктория Дергунова.
Когда в механизме запрета на выезд ребёнка была задействована погранслужба, можно было приехать в аэропорт и подать заявление на месте, прямо при прохождении пограничного контроля, и тогда ребёнка в этот день уже не выпускали. После вывода вопроса о таких ограничениях из ведения пограничников этот механизм исчез.
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