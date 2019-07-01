Пособия, ЖКХ, ипотечные поблажки. Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Ряд законов вступает в силу с 1 июля 2019 года. Лайф выяснил, что нового появится в жизни граждан России.

Пособие по уходу за ребёнком вырастет С 50 рублей до 10 тысяч Фото © Pixabay

Малообеспеченные семьи, где есть дети в возрасте от полутора до трёх лет, будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей, заявил глава Правительства РФ.

Пособия по уходу за инвалидами увеличится Вместо 5,5 тысячи рублей родители или опекуны, ухаживающие за инвалидами детства, будут получать 10 тысяч Фото © Pixabay

Для других граждан, осуществляющих уход, сумма выплат не изменится и составит 1200 рублей.

Тарифы ЖКХ проиндексируют Планируемое увеличение — 2,4% Фото © Агентство городских новостей Москва

До этого, с 1 января 2019 года, тарифы подняли на 1,7%. Общая индексация в этом году не превысит целевой уровень инфляции в 4%.

Дольщиков теперь не обмануть К деньгам дольщиков застройщики не получат доступ, пока здание не будет введено в эксплуатацию Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Ведяшкин Сергей

С 1 июля застройщики переходят на эскроу-счета — дольщики будут размещать там деньги при заключении договора участия в долевом строительстве. Когда дом введут в эксплуатацию, у девелопера появится доступ к этим средствам. До этого момента застройщикам придётся пользоваться проектным финансированием.

Ипотечники смогут уйти на каникулы С 31 июля люди, попавшие в трудную материальную ситуацию, смогут взять перерыв в выплате ипотеки Фото © Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Появится возможность временно приостановить выплаты, но не больше чем на полгода. Либо можно будет уменьшить размер ежемесячного платежа. Правом на отсрочку можно воспользоваться только один раз для одного кредита.

Ограничения по потребительским кредитам Процентная ставка по займам и кредитам ограничивается 1% в день Фото © Pixabay

В кредитном договоре, который составляется с 1 июля и позднее, процентная ставка не может быть выше 365% годовых.

Продажа молочной продукции по новым правилам Продукты, содержащие заменитель молочного жира, будут лежать на витрине отдельно Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

На упаковках будет написано: "Продукты без заменителя молочного жира" либо "Продукты с заменителем молочного жира".