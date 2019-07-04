Только мужики. Какие профессии запрещены для женщин в России

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Фото © Shutterstock 

Минтруд намерен сократить список профессий, запрещённых для женщин. Кажется, что у нас в стране слабый пол может выбрать ту же профессию, что и сильный. На самом деле это не так. Есть целые сферы трудоустройства, запретные для женщин, и порой эти запреты очень странные.

Список запрещённых женских профессий появился в 2000 году

В нём 456 различных специальностей.

В новой редакции к 2021 году его планируют сократить до 98 профессий

Фото © Shutterstock

Женщинам нельзя работать с быками-производителями

То же касается коней-производителей и хряков. Также женщинам нельзя быть забойщиками скота и заниматься уборкой трупов животных

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Женщинам категорически запрещено колоть дрова топором

В законе специальное пояснение — "дровокол, занятый работой вручную"

Фото © Pexels

Женщин запрещено пускать в воздух, воду и огонь

Женщине нельзя работать водолазом. Нельзя заниматься "непосредственным тушением пожаров". Запрещено быть парашютистом

Фото Pixabay

Женщина за рулём в России не приветствуется

Женщинам нельзя водить междугородние автобусы и фуры. Даже ремонтировать их запрещено — нельзя быть автослесарем

Фото © Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Женщина на флоте — по-прежнему к беде

Без женщин: палубная команда (боцман, шкипер и

матросы всех наименований). Касается и техперсонала судна — исключение повар

Фото © Shutterstock

На железных дорогах женщинам работать нельзя

В чёрном списке вакансии машинистов тепловоза, электровоза, паровоза, электропоезда. То же касается машиниста в метрополитене

Фото © Донат Сорокин/ТАСС

Почти все основные сферы производства закрыты для женщин

Речь идёт о нефтегазовой сфере и металлургии. О сфере дорожного строительства и горных работах. Запрещены свыше 300 профессий

Фото © Владимир Смирнов/ТАСС

Какие профессии разрешат для женщин с 2021 года

Пока речь идёт о: парашютисте, машинисте электропоезда, водителе фуры, слесаре, матросе. Окончательный список опубликуют позже

Фото © Shutterstock

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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