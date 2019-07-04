Только мужики. Какие профессии запрещены для женщин в России

Минтруд намерен сократить список профессий, запрещённых для женщин. Кажется, что у нас в стране слабый пол может выбрать ту же профессию, что и сильный. На самом деле это не так. Есть целые сферы трудоустройства, запретные для женщин, и порой эти запреты очень странные.

Список запрещённых женских профессий появился в 2000 году В нём 456 различных специальностей. В новой редакции к 2021 году его планируют сократить до 98 профессий Фото © Shutterstock Женщинам нельзя работать с быками-производителями То же касается коней-производителей и хряков. Также женщинам нельзя быть забойщиками скота и заниматься уборкой трупов животных Фото © Pexels Женщинам категорически запрещено колоть дрова топором В законе специальное пояснение — "дровокол, занятый работой вручную" Фото © Pexels Женщин запрещено пускать в воздух, воду и огонь Женщине нельзя работать водолазом. Нельзя заниматься "непосредственным тушением пожаров". Запрещено быть парашютистом Фото Pixabay Женщина за рулём в России не приветствуется Женщинам нельзя водить междугородние автобусы и фуры. Даже ремонтировать их запрещено — нельзя быть автослесарем Фото © Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС Женщина на флоте — по-прежнему к беде Без женщин: палубная команда (боцман, шкипер и матросы всех наименований). Касается и техперсонала судна — исключение повар Фото © Shutterstock На железных дорогах женщинам работать нельзя В чёрном списке вакансии машинистов тепловоза, электровоза, паровоза, электропоезда. То же касается машиниста в метрополитене Фото © Донат Сорокин/ТАСС Почти все основные сферы производства закрыты для женщин Речь идёт о нефтегазовой сфере и металлургии. О сфере дорожного строительства и горных работах. Запрещены свыше 300 профессий Фото © Владимир Смирнов/ТАСС Какие профессии разрешат для женщин с 2021 года Пока речь идёт о: парашютисте, машинисте электропоезда, водителе фуры, слесаре, матросе. Окончательный список опубликуют позже Фото © Shutterstock