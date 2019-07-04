Только мужики. Какие профессии запрещены для женщин в России

Список запрещённых женских профессий появился в 2000 году
В нём 456 различных специальностей.
В новой редакции к 2021 году его планируют сократить до 98 профессий
Фото © Shutterstock
Женщинам нельзя работать с быками-производителями
То же касается коней-производителей и хряков. Также женщинам нельзя быть забойщиками скота и заниматься уборкой трупов животных
Фото © Pexels
Женщинам категорически запрещено колоть дрова топором
В законе специальное пояснение — "дровокол, занятый работой вручную"
Фото © Pexels
Женщин запрещено пускать в воздух, воду и огонь
Женщине нельзя работать водолазом. Нельзя заниматься "непосредственным тушением пожаров". Запрещено быть парашютистом
Фото Pixabay
Женщина за рулём в России не приветствуется
Женщинам нельзя водить междугородние автобусы и фуры. Даже ремонтировать их запрещено — нельзя быть автослесарем
Фото © Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Женщина на флоте — по-прежнему к беде
Без женщин: палубная команда (боцман, шкипер и
матросы всех наименований). Касается и техперсонала судна — исключение повар
Фото © Shutterstock
На железных дорогах женщинам работать нельзя
В чёрном списке вакансии машинистов тепловоза, электровоза, паровоза, электропоезда. То же касается машиниста в метрополитене
Фото © Донат Сорокин/ТАСС
Почти все основные сферы производства закрыты для женщин
Речь идёт о нефтегазовой сфере и металлургии. О сфере дорожного строительства и горных работах. Запрещены свыше 300 профессий
Фото © Владимир Смирнов/ТАСС
Какие профессии разрешат для женщин с 2021 года
Пока речь идёт о: парашютисте, машинисте электропоезда, водителе фуры, слесаре, матросе. Окончательный список опубликуют позже
Фото © Shutterstock