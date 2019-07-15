Безопасная молочка. Что изменится в магазинах с 15 июля

В российских магазинах вступают в силу новые правила маркировки и раскладки молочной продукции. Чего ждать от нововведения покупателям?

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке "средствами идентификации" молочной продукции. Нововведение предусматривает нанесение специальных штрихкодов на йогурт, молоко, сливки, кефир, творог, сыры, сливочное масло и мороженое.

Узнать о качестве продукта, его свойствах и происхождении можно будет не доходя до кассы: достаточно будет отсканировать шрихкод с помощью смартфона. Он предоставит доступ к электронной системе, в которую с 1 июля уже попали сливочное масло и практически все виды сыров. С 1 ноября в базу нужно будет заносить кисломолочные продукты, творог и мороженое.

Отдельные полки для продуктов Магазинам придётся сортировать молочку: натуральные и ненатуральные продукты теперь должны будут стоять на разных полках Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Названия — по ГОСТу ГОСТ 52738-2007 "Молоко и продукты переработки. Термины и определения" устанавливает набор определений Фото © Александр Рюмин / ТАСС

Например, указание на упаковке понятий "молоко" и "молочный продукт" послужит для обозначения степени обработки и наличия добавок. Молоко по этому классификатору разделят.

Сырое — без термообработки выше 40 градусов. В магазинах практически не встречается, а в холодильнике быстро портится.

Цельное — по сути, это негомогенизированное молоко, то есть молоко, у которого искусственно не уменьшается, к примеру, степень жира.

Обезжиренное — молоко с жирностью не более половины процента. Производится путём отделения жира от жидкости. Некоторые диетологи ставят полезность такого продукта под большое сомнение.

Насторожить покупателей должна фраза "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". В таком продукте от молока осталось разве что название.

Масло, а не маслице Теперь на упаковках нельзя использовать уменьшительно-ласкательные. Масло должно быть маслом, равно как и творог, а не "творожок" Фото © DPA/TASS

Жировые заменители Если производитель использует жировые заменители, то информация об этом должна быть указана на внешней стороне упаковки Фото © Антон Новодерёжкин / ТАСС

Например, растительные жиры вместо натуральных часто используют в так называемых мягких маслах, а проще говоря, в обычном маргарине. Новая система маркировки рекомендует производителям помещать на упаковку надпись в чёрной рамочке: "Содержит растительные жиры".

Со вкусом малины О том, что малиной в молочном продукте и не пахнет, также можно будет узнать, прочитав этикетку Фото © Pixabay

Продукты "со вкусом…" или "с ароматом…" вместо натуральных ягод и фруктов будут содержать ароматизаторы. А вот наличие добавок из фруктов и злаков будет прописано напрямую.

Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года. Пока участие в нём добровольное, но к нему уже присоединились ряд крупных торговых сетей.

Организуют работу и будут её курировать восемь ведомств: Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязи, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, таможенники и даже ФСБ. А отвечать за работу информационной системы будет ООО "Оператор-ЦРПТ", известное работой по контролю маркировки табака, лекарств, изделий из меха, обуви и других товаров.