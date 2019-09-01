Пенсии, зарплаты, дроны и билеты. Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Возрастёт пенсия У сельских пенсионеров выплаты возрастут на 25%, у московских — на две тысячи рублей Фото © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Сельских пенсионеров ждёт прибавка, которая составит 25% от суммы ежемесячной фиксированной выплаты. Эксперты Пенсионного фонда поясняют, что в среднем пенсии вырастут на 1,3 тысячи рублей. Столичным пенсионерам повышают городские доплаты. Минимальный доход пенсионеров составит 19,5 тысячи, то есть на две тысячи рублей больше, чем было. Подробнее о пенсиях.

Выдачу потребкредитов ужесточат Центробанк повысит коэффициент рисков для банков до 140% Фото © Shutterstock

Учёт дронов Регистрировать нужно устройства весом от 250 г до 30 кг в течение 10 дней с момента их покупки Фото © pixabay

С начала сентября владельцы дронов будут обязаны ставить их на учёт. Наказывать, согласно законодательству, будут штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц, 25–30 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей — для юрлиц. Над последними нависнет угроза приостановления деятельности компании на срок до 90 суток.

Новые правила продажи билетов Теперь наценка не должна превышать 10% от стоимости билета Фото © Shutterstock

Бороться с "билетной мафией" решили при помощи нового закона, принятого в июле. Он запрещает продавать билеты неофициальным посредникам по цене, которая выше указанной на них, и устанавливает ограничения по размеру наценки.

От освобождения и отсрочки воинского призыва разрешат отказываться . Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Зинин

Речь идёт о категориях граждан, которые подлежат освобождению от призыва (статья 23 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе") или могут претендовать на временную отсрочку (статья 24). Согласно изменениям, предоставляется право добровольно отказаться от отсрочки или полного освобождения от призыва. Это коснётся тех, кто имеет научную степень или является родным братом или сыном гражданина, погибшего или получившего ранения в ходе прохождения военной службы, а также студентов-очников программ бакалавриата, специалитета или магистратуры.

В детских садах перестанут требовать справки . Фото © Артём Ленц / ТАСС

С началом нового учебного года родителям больше не надо будет предоставлять в детские сады медицинские справки из поликлиники, которые раньше предоставлялись ежегодно . Они понадобятся тем детям, которые оказались в местности, где были зафиксированы эпидемии.

Выбирать изучение родного языка в регионах родители будут самостоятельно Также это коснётся и ряда культурных нормативов в пилотных регионах Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Какой именно язык изучать в рамках школьной программы, учащиеся и их родители смогут решать сами. Прежде это решало руководство региональных департаментов образования.