Узда для лихачей. Нарушителей ПДД ждёт двойной тариф на ОСАГО

Министерство финансов готовит законопроект, который позволит страховым компаниям увеличивать стоимость тарифа по ОСАГО индивидуально для каждого водителя, пишут в СМИ. На результат будет влиять количество совершённых нарушений ПДД.

При этом в законопроекте не оговаривается размер скидки для прилежных автомобилистов, что означает, по мнению экспертов, отказ водителю в снижении цены, даже если тот ни разу не был оштрафован в течение года.

В пресс-службе Минфина пояснили, что согласно законопроекту на увеличение тарифа может повлиять неоднократное привлечение к административной ответственности по следующим нарушениям.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч . Фото © Pixabay

Выезд на встречную полосу через сплошную . Фото © CARscope.ru

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