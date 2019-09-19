Узда для лихачей. Нарушителей ПДД ждёт двойной тариф на ОСАГО

642

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Министерство финансов готовит законопроект, который позволит страховым компаниям увеличивать стоимость тарифа по ОСАГО индивидуально для каждого водителя, пишут в СМИ. На результат будет влиять количество совершённых нарушений ПДД.

При этом в законопроекте не оговаривается размер скидки для прилежных автомобилистов, что означает, по мнению экспертов, отказ водителю в снижении цены, даже если тот ни разу не был оштрафован в течение года.

В пресс-службе Минфина пояснили, что согласно законопроекту на увеличение тарифа может повлиять неоднократное привлечение к административной ответственности по следующим нарушениям.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч

.

Фото © Pixabay

Выезд на встречную полосу через сплошную

.

Фото © CARscope.ru

Проезд на красный свет

.

Фото © pxhere.com

Управление автомобилем в пьяном виде

.

Фото © Агентство "Москва"

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×