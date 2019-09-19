Узда для лихачей. Нарушителей ПДД ждёт двойной тариф на ОСАГО

Министерство финансов готовит законопроект, который позволит страховым компаниям увеличивать стоимость тарифа по ОСАГО индивидуально для каждого водителя, пишут в СМИ. На результат будет влиять количество совершённых нарушений ПДД.
При этом в законопроекте не оговаривается размер скидки для прилежных автомобилистов, что означает, по мнению экспертов, отказ водителю в снижении цены, даже если тот ни разу не был оштрафован в течение года.
В пресс-службе Минфина пояснили, что согласно законопроекту на увеличение тарифа может повлиять неоднократное привлечение к административной ответственности по следующим нарушениям.
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