Реформа ОСАГО. Как может измениться жизнь водителей с нового года

Министерство финансов и Центральный банк пересмотрят ряд пунктов новой реформы ОСАГО, которая запланирована на январь 2020 года. Эти темы обсуждают в парламенте с конца октября. Эксперты отмечают, что предлагаемые меры помогут предотвратить резкий рост тарифов, к которому может привести реформа. Лайф собрал изменения, которые намерены внести ведомства в проект реформы ОСАГО.
Не будут отменять коэффициент территории
Ставка зависит от того, в какой области зарегистрирован автовладелец. Этот пункт планируют оставить неизменным
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Эксперты отмечают, что это наиболее сложный момент в предстоящей реформе ОСАГО. Если сохранить этот коэффициент, тариф будет менее персонализированным и более зависимым от территории проживания.
Лимит выплат по ущербу жизни и здоровью при ДТП оставят прежним
Изначально планировалось поднять его до двух миллионов рублей, то есть в четыре раза
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Эксперты отмечают, что повышение тарифа может стать нежелательным последствием реформы.
Страховщикам не дадут варьировать тарифы для одних и тех же групп автовладельцев
Планировалось, что компании смогут выставлять разные тарифы для одних и тех же групп автомобилистов в одном и том же регионе
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Помимо данных пунктов законодатели будут обсуждать предполагаемую отмену коэффициента мощности автомобиля, который сейчас может повышать стоимость полиса в 1,6 раза. Сейчас стоимость страховки зависит от того, сколько в машине лошадиных сил. Чем мощнее автомобиль, тем выше ставка.