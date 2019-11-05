Реформа ОСАГО. Как может измениться жизнь водителей с нового года

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Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Министерство финансов и Центральный банк пересмотрят ряд пунктов новой реформы ОСАГО, которая запланирована на январь 2020 года. Эти темы обсуждают в парламенте с конца октября. Эксперты отмечают, что предлагаемые меры помогут предотвратить резкий рост тарифов, к которому может привести реформа. Лайф собрал изменения, которые намерены внести ведомства в проект реформы ОСАГО.

Не будут отменять коэффициент территории

Ставка зависит от того, в какой области зарегистрирован автовладелец. Этот пункт планируют оставить неизменным

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Эксперты отмечают, что это наиболее сложный момент в предстоящей реформе ОСАГО. Если сохранить этот коэффициент, тариф будет менее персонализированным и более зависимым от территории проживания.

Лимит выплат по ущербу жизни и здоровью при ДТП оставят прежним

Изначально планировалось поднять его до двух миллионов рублей, то есть в четыре раза

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Эксперты отмечают, что повышение тарифа может стать нежелательным последствием реформы.

Страховщикам не дадут варьировать тарифы для одних и тех же групп автовладельцев

Планировалось, что компании смогут выставлять разные тарифы для одних и тех же групп автомобилистов в одном и том же регионе

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Помимо данных пунктов законодатели будут обсуждать предполагаемую отмену коэффициента мощности автомобиля, который сейчас может повышать стоимость полиса в 1,6 раза. Сейчас стоимость страховки зависит от того, сколько в машине лошадиных сил. Чем мощнее автомобиль, тем выше ставка.

Автор:
ЯС
Ярослав Солонин
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