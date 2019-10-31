Электронные ПТС, залоги, кредиты. Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Электронные ПТС Документами нового формата будут укомплектованы все новые авто Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

Для машин, ввозимых из заграницы, электронный паспорт транспортных средств можно будет получить в специализированных лабораториях. Владельцам бумажных паспортов менять главный документ на машину нужно будет только в случае его утери или при продаже авто.

Натуральное молоко Обязательной маркировке и занесению в базу данных подлежат сливочное масло, сыры, кисломолочные продукты, творог, мороженое Фото © Ведомости/ТАСС / Максим Стулов

Теперь магазинам придётся сортировать молочную продукцию: натуральные и ненатуральные продукты должны стоять на разных полках. Если производитель использует жировые заменители, то информация об этом должна быть указана на упаковке. Наличие добавок из фруктов и злаков тоже будет указано на упаковке. "Со вкусом" или "с ароматом" — заменят составом ароматизаторов.

Пока участие в таком эксперименте со стороны магазинов добровольное. Он продлится до 29 февраля 2020 года.

Запрет кредитов под залог квартиры Теперь МФО не смогут выдавать займы физлицам под залог квартиры или дома, а также доли в квартире или доме Фото © Pixabay

"Законный" отъём у людей жилья путём выдачи займов под залог недвижимости долгое время оставался "бизнесом" ряда МФО. С 1 ноября их лишили возможности заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нём. Предусматривается и повышение требований к размеру собственных средств у микрокредитных организаций.

Если раньше они могли выдавать кредиты в сотни тысяч, имея лишь 10 тысяч на счету, то теперь эта сумма выросла до пяти миллионов. Это увеличение должно завершиться к 1 июля 2024 года и предусматривает поэтапный рост по миллиону в год.

Тахографы Новые правила распространяются на авто весом свыше 3,5 тонны и частные автобусы на восемь пассажиров Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Микроавтобусы, маршрутки, да и некоторые джипы с 1 ноября должны быть оснащены тахографами (контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе транспортного средства, предназначенный для контроля и регистрации таких параметров, как скорость движения, пробег автомобиля, периоды труда и отдыха водителя). Отсутствие устройства, регистрирующего маршрут, скорость, периоды труда и отдыха водителя, повлечёт за собой штрафы: водителям придётся раскошелиться на сумму от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от пяти до десяти тысяч, частным предпринимателям отсутствие тахографа обойдётся в 15–25 тысяч рублей, а организации заплатят до 50 тысяч рублей штрафа.

Туристов обяжут соблюдать приличие в храмах Паломник — больше не турист Фото © Александр Кадников / ТАСС

Действие закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" больше не распространяется на паломников. Если же программой турпоездки предусмотрено посещение храмов, туроператор должен требовать от клиентов "соблюдения порядка богослужения", "требований к внешнему виду и поведению представителя туроператора и туристов в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации".

На Ямайке российским туристам увеличат срок проживания без визы До 90 дней Фото © Pixabay

Новое межправительственное соглашение начинает действовать с 1 ноября и может стать весьма достойной альтернативой безвизовой Турции, если стоимость билета будет снижена с 60 тысяч рублей в одну сторону.