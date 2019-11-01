ЗаконИлиСмерть. 12 фото о том, когда кровавые костюмы на Хэллоуин — реальность

Друзья! Как бы кто не относился к Дню Всех Святых, но для нас 31 октября — это ещё и повод напомнить, что ужасные вещи случаются каждый день. Мы решили запустить флешмоб #ЗаконИлиСмерть в поддержку закона о профилактике домашнего насилия
Консорциум женских неправительственных объединений
Я устала от жестокости вокруг. Видео и фото о том, как избивают слабых, случайно и неслучайно убивают. Друзья и члены семьи... я настолько не могу уже это выносить, что даже жестокость в фильмах разрывает моё сердце. Я просто не могу смотреть
Greekree
В моей памяти до сих пор есть остатки воспоминаний жестокости и аморальных поступков в семье. Всё, что хочется сказать: было страшно. Осознание того, что никто бы и не помог, — гоняет мурашки по телу. Хочу, чтобы государство помогало женщинам <...>
Shominak
К сожалению, часто действительность оказывается куда более пугающей, чем самый страшный костюм на Хэллоуин. По результатам исследования, проведённого СПбГУ, более чем в 70% случаев пострадавшими от домашнего насилия оказываются женщины
Flatcher_lind
Сегодня #Хеллоуин, многие будут в стандартном костюме мёртвой невесты? И это не пророчество или плохая примета... это страшная статистика...
— Khan.alekhandra
Чтобы вы понимали масштаб проблемы, приведу статистику. Ежегодно в России в результате домашнего насилия гибнет 12–14 тысяч женщин — одна женщина каждые 40 минут. На их месте могут оказаться ваши подруги, сёстры, знакомые, матери
Alina_blahaj
Мне повезло, что я покрываюсь искусственными кровью и синяками. А кому-то везёт намного меньше
— Skoraya_olya
"Это была не любовь, это было насилие..."
Sandra_kassandra_
Я никогда не сталкивалась с насилием в свой адрес, но знаю, что мои подруги терпели побои от отцов, отчимов и матерей
Dmakur
Столько ужасов сегодня в ленте, и как хорошо, что всё это плоды фантазии, грим и костюмы. Но, к сожалению, ужасные вещи случаются каждый день в нашей с вами совсем ненафантазированной реальной жизни
Prosto_____katya
Нам нужен этот закон. Всем нам нужен. Не только женщинам, но и детям, и старикам. И даже мужчинам. Это, блин, закон, который защитит слабых
Rubcova_best
Самое страшное, что люди думают, будто насилие — это нормально. Потому что не знают, что может быть иначе. "Бьёт — значит, любит", "не выносить сор из избы" <...> — поговорки не кажутся нам странными, потому что с детства мы слышали эти установки
Olala.xo