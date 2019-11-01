#ЗаконИлиСмерть. 12 фото о том, когда кровавые костюмы на Хэллоуин — реальность

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Фото © Instagram / vvvlasenkova, sandra_kassandra, dmakur

На Хэллоуин, когда многие любят искусственным способом пощекотать себе нервы, в Сети запустили флешмоб "Ужасные вещи случаются каждый день". Так россиянки пытаются привлечь внимание к принятию закона о профилактике домашнего насилия. Сотни девушек по всей стране начали размещать в соцсетях фото с хештегом #ЗаконИлиСмерть, где показывают нарисованные синяки и кровь. Они приводят печальную статистику, отмечая, что на месте жертвы может оказаться каждый.

Друзья! Как бы кто не относился к Дню Всех Святых, но для нас 31 октября — это ещё и повод напомнить, что ужасные вещи случаются каждый день. Мы решили запустить флешмоб #ЗаконИлиСмерть в поддержку закона о профилактике домашнего насилия

Консорциум женских неправительственных объединений

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/womensconsortium/?__xts__%5B0%5D=68.ARA8DUj1zxiIicjas2Twb6Kl9rm8mP4DT8BW4sJM8ntt42mXAq3dT5AkOUDqApJx8JkIH6zv3MVN0cSiikjiTUs7pfmVJbwdp_UfL3XrfK2q7MGvdMbsE8ioYAS-i9VXKwSIx592hVdqp8EOZC-WpQH0vFVlzj9wQomf8fsJXXNrMijq8Vngyf0fuS2q2Vj-7lXFr5wimFUlk-bjK5AVVVo11XToIG8tdWHBDadZKPqRkwNj6GYCe0jdPTK6IQc-ow26FP95aHg-iLn8UBAiKaDEDgkt1k8lC1GDbmxfgPeR3v9gvQDv8KHLxfr40YV6eXvut1qqavQa_CMeYIQQPJ_yJA&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Консорциум женских неправительственных объединений</strong></a></p>

Я устала от жестокости вокруг. Видео и фото о том, как избивают слабых, случайно и неслучайно убивают. Друзья и члены семьи... я настолько не могу уже это выносить, что даже жестокость в фильмах разрывает моё сердце. Я просто не могу смотреть

Greekree

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greekree/" target="_blank"><strong>greekree</strong></a></p>

В моей памяти до сих пор есть остатки воспоминаний жестокости и аморальных поступков в семье. Всё, что хочется сказать: было страшно. Осознание того, что никто бы и не помог, — гоняет мурашки по телу. Хочу, чтобы государство помогало женщинам <...>

Shominak

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shominak/" target="_blank"><strong>shominak</strong></a></p>

К сожалению, часто действительность оказывается куда более пугающей, чем самый страшный костюм на Хэллоуин. По результатам исследования, проведённого СПбГУ, более чем в 70% случаев пострадавшими от домашнего насилия оказываются женщины

Flatcher_lind

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/flatcher_lind/" target="_blank"><strong>flatcher_lind</strong></a></p>

Сегодня #Хеллоуин, многие будут в стандартном костюме мёртвой невесты? И это не пророчество или плохая примета... это страшная статистика...

Khan.alekhandra

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/khan.alekhandra/" target="_blank"><strong>khan.alekhandra</strong></a></p>

Чтобы вы понимали масштаб проблемы, приведу статистику. Ежегодно в России в результате домашнего насилия гибнет 12–14 тысяч женщин — одна женщина каждые 40 минут. На их месте могут оказаться ваши подруги, сёстры, знакомые, матери

Alina_blahaj

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alina_blahaj/" target="_blank"><strong>alina_blahaj</strong></a></p>

Мне повезло, что я покрываюсь искусственными кровью и синяками. А кому-то везёт намного меньше

— Skoraya_olya

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/skoraya_olya/" target="_blank"><strong>skoraya_olya</strong></a></p>

"Это была не любовь, это было насилие..."

Sandra_kassandra_

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_sandra_kassandra_/" target="_blank"><strong>sandra_kassandra_</strong></a></p>

Я никогда не сталкивалась с насилием в свой адрес, но знаю, что мои подруги терпели побои от отцов, отчимов и матерей

Dmakur

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dmakur/" target="_blank"><strong>dmakur</strong></a></p>

Столько ужасов сегодня в ленте, и как хорошо, что всё это плоды фантазии, грим и костюмы. Но, к сожалению, ужасные вещи случаются каждый день в нашей с вами совсем ненафантазированной реальной жизни

Prosto_____katya

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/prosto_____katya/" target="_blank"><strong>prosto_____katya</strong></a></p>

Нам нужен этот закон. Всем нам нужен. Не только женщинам, но и детям, и старикам. И даже мужчинам. Это, блин, закон, который защитит слабых

Rubcova_best

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rubcova_best/" target="_blank"><strong>rubcova_best</strong></a></p>

Самое страшное, что люди думают, будто насилие — это нормально. Потому что не знают, что может быть иначе. "Бьёт — значит, любит", "не выносить сор из избы" <...> — поговорки не кажутся нам странными, потому что с детства мы слышали эти установки

Olala.xo

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olala.xo/" target="_blank"><strong>olala.xo</strong></a></p>

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