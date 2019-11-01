ЗаконИлиСмерть. 12 фото о том, когда кровавые костюмы на Хэллоуин — реальность

Я устала от жестокости вокруг. Видео и фото о том, как избивают слабых, случайно и неслучайно убивают. Друзья и члены семьи... я настолько не могу уже это выносить, что даже жестокость в фильмах разрывает моё сердце. Я просто не могу смотреть