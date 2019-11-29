Метка товаров, сим-карты и лекарства. Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Тотальная кодировка Фототовары, шины, духи, туалетная вода и товары лёгкой промышленности будут продаваться со специальным штрихкодом Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Теперь, отсканировав штрихкод на продукте с помощью мобильника, можно будет проследить весь его маршрут от производителя до конечного магазина. При этом при возврате товара продавец должен будет наклеить на продукцию новый штрихкод.

Таким образом государство сокращает ещё и объёмы серого рынка. То есть продать ввезённый из-за границы фотоаппарат или вспышку теперь будет в разы сложнее, да и стоимость продукции, по оценкам экспертов, может увеличиться.

Шипы на все колёса С 1 декабря вступает в силу обязательное требование по установке шипованной резины на автомобили Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Это требование техрегламента Таможенного союза, который предписывает жителям стран, входящих в него, ездить на шипах на протяжении всех зимних месяцев.

"Доверенные" симки На новые сим-карты должны будут перейти все сотовые операторы Фото © Getty Images

Они будут выпускаться с российской маркировкой и шифроваться с помощью отечественных средств криптографии. На них смело можно будет хранить персональные данные и даже электронную подпись.

Вместе с тем повального обмена сим-карт на новые пока не планируется. Но с 1 декабря при утере или порче сим-карт пользователи будут получать новые, но уже отечественные.

Больше лекарств под контролем Уголовная ответственность за продажу без рецепта трёх лекарственных препаратов будет грозить фармацевтам с декабря Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Столь жёсткое наказание, в частности, относится к глазным каплям "Тропикамид", опиоидному анальгетику "Тапентадол" и получившему у наркоманов название "Лирика" препарату "Прегабалин". Теперь и эти лекарства включены в перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964.

Если раньше некоторые аптеки "шли на уступки" клиентам, будучи готовыми заплатить административный штраф, то теперь на риск оказаться за решёткой пойдут немногие.