Живи как Золушка... за 430 млн. На продажу выставлен замок словно из Disney

Постройка XIX века, которая выглядит как знаменитый диснеевский логотип и замок Золушки в "Диснейуорлде", расположена неподалёку от города Пуатье, Франция.

К замку площадью 900 кв. м прилегает территория в 29 гектаров, на которой находятся теннисный корт, открытый бассейн, летняя кухня, оранжерея и восстановленная голубятня XV века.

А сам сказочный "домик" с остроконечными синими башенками оснащён крытым бассейном с подогревом и вертолётной площадкой. На четырёх этажах жилища расположились конференц-зал, столовая, кухня, зимний сад, несколько залов и пять спален.

И это ещё не всё: в замке можно обнаружить три ванные комнаты, кабинет, игровую, домашний кинотеатр, тренажёрный зал и, конечно же, винный погреб.

Кроме того, замок подвергся капитальному ремонту три года назад, поэтому будущим хозяевам обеспечены удобства, о которых Золушка вряд ли могла и мечтать.

Но есть одно но: тот, кто захочет приобрести жилище вместе с мебелью, должен будет доплатить ещё £143 тыс. (около 12,5 млн руб. по текущему курсу). Хотя вряд ли это испугает человека, готового заплатить за невероятную недвижимость £4,29 млн (около 431 млн руб. по текущему курсу).

По словам агента по недвижимости Кристофа Шассена из Maxwell Baynes, замок является одной из самых красивых построек, с которыми когда-либо работало их агентство.