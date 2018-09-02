Живи как Золушка... за 430 млн. На продажу выставлен замок словно из Disney

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Живи как Золушка... за 430 млн. На продажу выставлен замок словно из Disney

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 Фото © Соцсети

Постройка XIX века, которая выглядит как знаменитый диснеевский логотип и замок Золушки в "Диснейуорлде", расположена неподалёку от города Пуатье, Франция.

К замку площадью 900 кв. м прилегает территория в 29 гектаров, на которой находятся теннисный корт, открытый бассейн, летняя кухня, оранжерея и восстановленная голубятня XV века.

А сам сказочный "домик" с остроконечными синими башенками оснащён крытым бассейном с подогревом и вертолётной площадкой. На четырёх этажах жилища расположились конференц-зал, столовая, кухня, зимний сад, несколько залов и пять спален.

<p>Французский замок внешне очень напоминает замок Золушки в &#34;Диснейуорлде&#34; и знаменитый диснеевский логотип</p>

<p>Замок Золушки в &#34;Диснейуорлде&#34;, штат Флорида, США</p>

И это ещё не всё: в замке можно обнаружить три ванные комнаты, кабинет, игровую, домашний кинотеатр, тренажёрный зал и, конечно же, винный погреб.

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Кроме того, замок подвергся капитальному ремонту три года назад, поэтому будущим хозяевам обеспечены удобства, о которых Золушка вряд ли могла и мечтать.

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Но есть одно но: тот, кто захочет приобрести жилище вместе с мебелью, должен будет доплатить ещё £143 тыс. (около 12,5 млн руб. по текущему курсу). Хотя вряд ли это испугает человека, готового заплатить за невероятную недвижимость £4,29 млн (около 431 млн руб. по текущему курсу).

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По словам агента по недвижимости Кристофа Шассена из Maxwell Baynes, замок является одной из самых красивых построек, с которыми когда-либо работало их агентство.

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<p>Фото © Соцсети</p>

Здесь есть великолепные ландшафтные парки, леса, луга и река. <...> Этот замок — одна из самых красивых построек, которые мы когда-либо выводили на рынок. И все говорят, что он похож на замок Диснея

Кристоф Шассен

<p>Фото © Соцсети</p>

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