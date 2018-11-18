Для прекрасных дам. 6 старинных замков, которым художники вернули былое величие

Если вы любитель истории и от мира рыцарей и прекрасных дам у вас захватывает дух, то эта подборка для вас. Цифровые художники воссоздали шесть старинных британских замков, стены которых немало повидали на своём веку. И пусть сейчас от них остались лишь руины, глядя на работы ниже, несложно представить их во времена их славы.

Замок Данлюс (Северная Ирландия)

Этот замок построили в 1500-м, а в 1639-м он уже был заброшен. С ним связана не одна драматическая история. Например, кухня здания обвалилась и сорвалась в утёс вместе с людьми, пока граф-хозяин сидел в ожидании ужина. А пару лет спустя небольшой городок, который образовался вокруг замка, разрушили шотландцы. Сейчас он является памятником архитектуры и даже попал на обложку Led Zeppelin.

Замок Данстанборо (Шотландия)

Замок построил Томас Ланкастер, племянник короля Эдуарда II. Но наслаждался он им недолго. Отношения между родственниками испортились, и Томаса поймали и казнили. Впрочем, замок недолго радовал своих новых жильцов. Его разрушили во время войны Алой и Белой розы.

Замок Ботвелл (Шотландия)

Этот замок, построенный в 13-м веке, видел многое во время войны Шотландии за независимость. Неоднократно после сражений он переходил в руки англичан, а потом обратно. С точки зрения архитектуры примечателен своей главной башней, которая служила убежищем для жильцов. Её повредили в результате осад.

Замок Гудрич (Англия)

Замок 12-го века не раз перестраивался за времена своего существования. И служил надёжным укрытием, пока в 17-м веке до его стен не добралась знаменитая пушка "Ревущая Мэг", сыгравшая главную роль в его разрушении. Сейчас туристы могут не только посмотреть на его руины, но и угоститься в построенной там чайной.

Замок Керлаверок (Шотландия)

Этот замок, построенный в 13-м веке, тоже перестраивался не раз. Дважды его и вовсе приказывали частично разобрать, чтобы он не угодил в руки буйствующих англичан. Теперь его руины дополнены экспозицией, которая рассказывает о бурной истории замка.

Замок Кидвелли (Уэльс)

Этому счастливчику, который в 12-м веке был деревянной постройкой, достаточно повезло. Вскоре к нему добавили каменные укрепления, которые позволили выдержать пятимесячную осаду. И хотя со временем замок всё же оказался заброшенным, он хорошо сохранился.