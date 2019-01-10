Бюджетникам прибавят. На сколько и когда вырастут зарплаты россиян?

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Бюджетникам прибавят. На сколько и когда вырастут зарплаты россиян?

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Фото: © Shutterstock

В Правительстве России анонсировали повышение зарплат для работников бюджетных организаций. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что индексация уже запланирована, хотя и потребует дополнительных средств. Когда, кому и на сколько поднимут заработную плату, разбираем на карточках.

Зарплату должны повысить всем категориям бюджетников

Речь идёт как о тех, кто упомянут в "майских указах": это врачи, учителя, социальные и научные работники, так и обо всех прочих.

Фото: © Pixabay

В среднем индексацию обещают на уровне 4,3%

Средняя зарплата по стране, по данным Росстата, — 42 413 рублей. То есть к ней начислят 1823 рубля.

Фото: © pxhere

Повышение обещают к осени 2019 года

В Министерстве труда и социальной защиты считают, что оно произойдёт 1 октября.

Фото: © pxhere

Каждый регион будет самостоятельно определять уровень индексации

Возможно, в некоторых областях зарплату увеличат больше чем на 4,3%. Точно не меньше. Для этого из бюджета выделят 100 млрд руб.

Фото: © Википедия

Однако велика вероятность, что повышение зарплат съест инфляция

По предварительным расчётам, инфляция может составить 6% на конец 2019 года.

Фото: © Max Pixel

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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