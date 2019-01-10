Бюджетникам прибавят. На сколько и когда вырастут зарплаты россиян?

Зарплату должны повысить всем категориям бюджетников
Речь идёт как о тех, кто упомянут в "майских указах": это врачи, учителя, социальные и научные работники, так и обо всех прочих.
Фото: © Pixabay
В среднем индексацию обещают на уровне 4,3%
Средняя зарплата по стране, по данным Росстата, — 42 413 рублей. То есть к ней начислят 1823 рубля.
Фото: © pxhere
Повышение обещают к осени 2019 года
В Министерстве труда и социальной защиты считают, что оно произойдёт 1 октября.
Фото: © pxhere
Каждый регион будет самостоятельно определять уровень индексации
Возможно, в некоторых областях зарплату увеличат больше чем на 4,3%. Точно не меньше. Для этого из бюджета выделят 100 млрд руб.
Фото: © Википедия
Однако велика вероятность, что повышение зарплат съест инфляция
По предварительным расчётам, инфляция может составить 6% на конец 2019 года.
Фото: © Max Pixel
- Популярные
- По времени