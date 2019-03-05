Чиновникам повысили зарплаты. Сравним их получки с нашими

Росстат опубликовал официальные доходы чиновников федерального уровня. Их в России 38,3 тысячи. За прошлый год госслужащим подняли зарплату в среднем на 5,4%. Быть бюрократом в России выгодно. Особенно если посмотреть на прочие заработные платы по стране.

Средняя зарплата чиновника — 126 тысяч 600 рублей В 4 раза больше зарплаты продавца. Эта профессия входит в топ востребованных. Продавцы получают в среднем 30 тыс. рублей Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков Чиновник из аппарата правительства получает в среднем 240 тысяч 300 рублей В 9,6 раза больше, чем зарплата рабочего или менеджера по продажам. Работники этих популярных профессий получают 25–26 тыс. рублей Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид Чиновник из Администрации Президента РФ получает 236 тысяч 700 рублей В 7 раз больше, чем получают учитель в средней школе, педиатр и водитель грузовика. Их средняя зарплата — 32–35 тыс. рублей Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын Чиновник из Счётной палаты получает 186 тысяч 300 рублей В 7,5 раза больше, чем получает грузчик, официант или преподаватель в детском саду. Их средняя зарплата по стране — 25 тыс. рублей Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив Чиновник из аппарата Государственной думы получает 158 тысяч 900 рублей В 3,5 раза больше, чем получает хирург, прораб и машинист метро. Средняя зарплата этих специалистов — 43–45 тыс. рублей Фото: © Pixabay Чиновник из МЧС России получает 145 тысяч рублей В 4,5 раза больше, чем повар, водитель троллейбуса или маршрутки. Их средняя зарплата по стране — 32 тыс. рублей Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков Чиновник из аппарата Верховного суда получает 131 тысячу 700 рублей В 4 раз больше, чем получают бухгалтер, электрик или парикмахер. Их средняя зарплата по стране — 33 тыс. рублей Фото: © РИА Новости/Александр Поляков Чиновник из Роснедр получает меньше других — лишь 62 тысячи 200 рублей Но и это в 1,9 раза больше, чем средний ежемесячный доход населения России. Он составляет 32 635 рублей в месяц Фото: © Агентство городских новостей "Москва"