Отпуск, еда и обувь. На чём еще экономят семьи

Почти все российские семьи испытывают финансовые трудности
79,5% семей испытывают небольшие затруднения с покупкой необходимого минимума товаров.
14,6% семей испытывают большие трудности
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Половина российских семей забыли про отпуск и ремонт
У 53% нет денег на срочные расходы. Например, лечение или ремонт.
У 49,1% нет денег, чтобы неделю в году отдыхать вне дома
Треть семей не может купить новую обувь
У 35,4% нет средств на обувь каждый сезон.
Среди многодетных семей таких 40%.
11% всех семей не могут вовремя покупать одежду
Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов
Нет денег на праздники и медикаменты
У 25% нет средств, чтобы позвать гостей на Новый год или день рождения.
11% не имеют денег на необходимые лекарства
Фото: © Public Domain Pictures
Нет денег на фрукты и мясо
21,1% не могут покупать фрукты круглый год.
У 10,1 % семей нет средств на мясо, рыбу и птицу дважды в неделю
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Номинальная средняя зарплата в стране 43 030 рублей
Реальную среднюю зарплату Росстат не указывает. Она гораздо ниже. Средний доход россиян — 32,6 тыс. руб. Примерно $500
О каких доходах мечтают россияне
Минимальный доход для многодетной семьи — 82 тыс. руб.
Для молодой семьи — 69 тыс. руб.
Семьям пенсионеров — 38,5 тыс. руб.
Реальные доходы населения сократились за последние годы
С 2014 года они сократились на 11%.
В 2018 году за чертой бедности живут 12,9% от всего населения.
Это почти 19 млн человек
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
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