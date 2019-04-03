Отпуск, еда и обувь. На чём еще экономят семьи

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Отпуск, еда и обувь. На чём еще экономят семьи

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Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении в стране за 2018 год. Социологи опросили свыше 60 тысяч семей. Многие жители признались — зарплаты им не хватает на самые необходимые вещи. Подробнее в карточках.

Почти все российские семьи испытывают финансовые трудности

79,5% семей испытывают небольшие затруднения с покупкой необходимого минимума товаров.

14,6% семей испытывают большие трудности

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Половина российских семей забыли про отпуск и ремонт

У 53% нет денег на срочные расходы. Например, лечение или ремонт.

У 49,1% нет денег, чтобы неделю в году отдыхать вне дома

Фото: © Pixabay

Треть семей не может купить новую обувь

У 35,4% нет средств на обувь каждый сезон.

Среди многодетных семей таких 40%.

11% всех семей не могут вовремя покупать одежду

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Нет денег на праздники и медикаменты

У 25% нет средств, чтобы позвать гостей на Новый год или день рождения.

11% не имеют денег на необходимые лекарства

Фото: © Public Domain Pictures

Нет денег на фрукты и мясо

21,1% не могут покупать фрукты круглый год.

У 10,1 % семей нет средств на мясо, рыбу и птицу дважды в неделю

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Номинальная средняя зарплата в стране 43 030 рублей

Реальную среднюю зарплату Росстат не указывает. Она гораздо ниже. Средний доход россиян — 32,6 тыс. руб. Примерно $500

Фото: © Pixabay

О каких доходах мечтают россияне

Минимальный доход для многодетной семьи — ​82 тыс. руб.

Для молодой семьи — 69 тыс. руб.

Семьям пенсионеров — 38,5 тыс. руб.

Фото: © Pixabay

Реальные доходы населения сократились за последние годы

С 2014 года они сократились на 11%.

В 2018 году за чертой бедности живут 12,9% от всего населения.

Это почти 19 млн человек

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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