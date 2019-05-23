Статистика vs реальность. Как различаются зарплаты в регионах

Зарплата в Москве. Разрыв — 35 тысяч
Согласно Росстату — 85 370 рублей. Она выросла на 5700 руб. с января по февраль.
Средняя зарплата по вакансиям — 50 008 руб.
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Зарплата в Санкт-Петербурге.
Разрыв — 14,5 тысячи
По Росстату, средняя зарплата учителя в школе — 54 840 руб.
По реальным вакансиям, учитель русского получает 40 000 руб.
Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов
Зарплата в Екатеринбурге.
Разрыв —6 тысяч
По данным Росстата, средняя зарплата — 37 752 руб.
По реальным вакансиям —
31 717 руб.
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов
Зарплата в Новосибирске.
Разрыв — 10 тысяч
Согласно Росстату, средняя зарплата — 39 941 руб.
По реальным вакансиям, получается на треть меньше — 29 661 руб.
Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев
Зарплата в Ростове-на-Дону. Разрыв — 13 тысяч
По Росстату, средняя зарплата в Ростове — 44 320 руб.
Область — 30 391 руб.
По реальным вакансиям, зарплата в Ростове — 31 125 руб.
Фото: © РИА "Новости" / Сергей Пивоваров
Зарплата во Владивостоке.
Разрыв — 5 тысяч
По Росстату, средняя зарплата — 44 284 руб.
По реальным вакансиям —
39 217 руб.
Фото: © РИА "Новости" / Виталий Аньков
Зарплата в Нижнем Новгороде.
Разрыв — 2,5 тысячи
По данным Росстата — 32 774 руб.
По реальным вакансиям —
30 472 руб.
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Куденко
Зарплата в Красноярске. Разрыв — 15 тысяч
По данным Росстата, средняя зарплата — 45 093 руб.
По реальным вакансиям —
30 347 руб.
Фото: © РИА "Новости" / Сергей Черных
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