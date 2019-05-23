Статистика vs реальность. Как различаются зарплаты в регионах

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Статистика vs реальность. Как различаются зарплаты в регионах

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Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

Региональные отделения Росстата начали публиковать размер средних зарплат в регионах. Официально зарплаты россиян растут. Однако, если сравнить цифры статистики с настоящими вакансиями, получится иная картина. Мы сопоставили данные Росстата и сайта Trud.com в нескольких крупных городах. И посчитали, насколько велик разрыв между статистикой и реальностью.

Зарплата в Москве. Разрыв — 35 тысяч

Согласно Росстату — 85 370 рублей. Она выросла на 5700 руб. с января по февраль.

Средняя зарплата по вакансиям — 50 008 руб.

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Зарплата в Санкт-Петербурге.

Разрыв — 14,5 тысячи

По Росстату, средняя зарплата учителя в школе — 54 840 руб.

По реальным вакансиям, учитель русского получает 40 000 руб.

Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Зарплата в Екатеринбурге.

Разрыв —6 тысяч

По данным Росстата, средняя зарплата — 37 752 руб.

По реальным вакансиям —

31 717 руб.

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Зарплата в Новосибирске.

Разрыв — 10 тысяч

Согласно Росстату, средняя зарплата — 39 941 руб.

По реальным вакансиям, получается на треть меньше — 29 661 руб.

Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Зарплата в Ростове-на-Дону. Разрыв — 13 тысяч

По Росстату, средняя зарплата в Ростове — 44 320 руб.

Область — 30 391 руб.

По реальным вакансиям, зарплата в Ростове — 31 125 руб.

Фото: © РИА "Новости" / Сергей Пивоваров

Зарплата во Владивостоке.

Разрыв — 5 тысяч

По Росстату, средняя зарплата — 44 284 руб.

По реальным вакансиям —

39 217 руб.

Фото: © РИА "Новости" / Виталий Аньков

Зарплата в Нижнем Новгороде.

Разрыв — 2,5 тысячи

По данным Росстата — 32 774 руб.

По реальным вакансиям —

30 472 руб.

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Куденко

Зарплата в Красноярске. Разрыв — 15 тысяч

По данным Росстата, средняя зарплата — 45 093 руб.

По реальным вакансиям —

30 347 руб.

Фото: © РИА "Новости" / Сергей Черных

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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