Чтобы снять это затмение, фотограф готовился 2 года, и вот что вышло в итоге

В июле жители Южной Америки могли наблюдать необычное астрономическое явление. А кое-кто решил его запечатлеть, причём задолго до того, как оно произошло.

В августе 2017 года США захлестнула "затмение-мания". Впервые за сто лет жители обоих побережий получили возможность увидеть, как Луна полностью закрывает Солнце. Десятки миллионов людей бросились искать лучшие точки для наблюдения. Одним из них стал фотограф Рувим Ву, который отправился в Вайоминг. "Это было потрясающе", — приводит его слова издание Wired.

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Солнце ещё не успело полностью показаться из-за Луны, а Рувим уже планировал следующую поездку. На этот раз он хотел, чтобы на снимок попала ещё и тень, отбрасываемая Луной на поверхность Земли. Такой кадр мог получится, только если бы затмение произошло как можно ближе к линии горизонта. Этому условию удовлетворяло событие, которое ожидалось 2 июля 2019 года в Южной Америке. Вот что получилось в итоге.

На подготовку к съёмке ушло почти два года. Рувим собрал команду из пяти человек и договорился с несколькими спонсорами, которые оплатили поездку его бригады в Чили. Перед этим фотограф потратил несколько месяцев, просматривая спутниковые снимки, чтобы найти идеальную точку обзора. Лагерь разбили на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря. С собой друзья взяли восемь камер и пару дронов. Вокруг не было ни души: большинство обывателей наблюдали затмение из прибрежного города Ла Серена.

Ву признаётся, что во время затмения 2017 года был настолько сфокусирован на том, чтобы получить идеальную фотографию, что не смог в полной мере насладиться происходящим. На этот раз он запрограммировал камеры на интервальную съёмку. В это время над головой кружили два дрона, снимающих видео. В течение двух с половиной минут, пока длилось затмение, Ву смог полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу события.

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Следующее солнечное затмение можно будет наблюдать 14 декабря 2020 года в Чили и Аргентине. Ву и его команда уже полным ходом готовятся к новой съёмке.

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