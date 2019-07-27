Секреты боя. Спасаем болевые точки во время драки

Недавний инцидент с расправой над прохожим, который снял на телефон дорожную аварию на одной из улиц Москвы, говорит о том, что уличные драки, к сожалению, будут всегда. Если бы этот момент не заметил дорожный патруль, то неизвестно, чем бы всё закончилось.

Эксперты в сфере единоборств полагают, что знание о болевых точках человека может помочь справиться с внезапным противником и суметь защитить себя в случае нападения. Часто такими приёмами владеют сотрудники спецслужб или представительницы слабого пола, обученные действовать в экстренных условиях.

Ключица

Даже слабый удар при правильном попадании сделает противнику очень больно и на несколько мгновений остановит его. А в случае перелома, например при ударе в 25 килограммов, такой силой обычно обладают подростки и женщины, осколки ключицы могут попасть уже во внутренние органы.

Гортань (кадык, адамово яблоко)

Если слегка ударить противника в кадык, можно вывести его из строя как минимум на пятнадцать секунд. При острой боли и удушье, вызванными ударом, теряется концентрация. Более сильные удары — смертельны.

Носогубная складка

Это промежуток между основанием носа и верхней губой. Одна из сильнейших болевых точек, ведь там находится нервный узел. Даже при лёгком ударе может вызвать болевой шок, от которого противник потеряет сознание. Всё зависит от точности попадания в эту точку.

Нос

Достаточно даже лёгкого короткого удара, чтобы выбить из колеи борца-профессионала. Не нужно обладать недюжинной силой, чтобы ударить в нос. Часто используется как тактический ход. Любой удар в нос, даже самый слабый, неприятен и физически, и психологически.

Сонная артерия

Об этой точке слышали все. Небольшое усилие может привести к нарушению кровообращения, а значит — кислородному голоданию, резкому падению давления, удушью, дезориентации противника в пространстве. При точно нанесённом ударе противник падает и теряет сознание.

Глаза

Прямой удар пальцем в глаз способен вызвать шок и дезориентацию противника в пространстве. Для использования этой техники нужно обладать высоким уровнем подготовки. И чаще удар в глаз используют как отвлекающий манёвр.

Солнечное сплетение (солнышко)

Верхняя часть живота, начинающаяся с отростка грудинной кости. Прямой удар в эту область вызывает боль, остановку дыхания и даже потерю сознания. Для защиты от такого удара нужно качать пресс и помнить, что на вдохе мышцы брюшной полости наиболее уязвимы.

Левое и правое подреберье

Слева находится селезёнка, справа — печень. Прямой удар в эти области вызывает острую боль и внутреннее кровотечение. Удар в правое межреберье может повредить желчный пузырь. Чтобы обезопасить себя от таких ударов, нужно развивать брюшные мышцы.

Подбородок

Короткий прямой удар в челюсть очень опасен. Это приводит к сотрясению вестибулярного аппарата у противника и свалит с ног даже самого сильного. Дополнительная опасность — в потере крови. Человек в таких случаях может сильно прикусить язык.

Низ живота и область паха

Даже простой удар будет очень болезненным. Идёт повреждение сердечно-сосудистого пучка противника. Крайне сильный удар приводит к разрыву мочевого пузыря противника, перелому лобковой кости. У мужчин на рефлекторном уровне развита защита этой части тела.

Ухо

Ухо действительно позволяет нам не только слышать, но и держать равновесие. После удара ладонями по ушам у противника случаются болевой шок, тошнота, головокружение и потеря в пространстве. Сильным ударом можно порвать барабанные перепонки. В крайних случаях возможно кровоизлияние в мозг.

Почка

В том месте, где находится почка, есть большой нерв, ответвляющийся от спинного мозга. Несильный удар может оказаться болезненным, более мощные подачи приведут к разрыву почки, кровотечению, болевому шоку и смерти. Избежать опасной травмы можно, если не пускать противника за спину.

Пальцы кисти

Врачи-травматологи и их пациенты не понаслышке знают, как подвержены травмам пальцы кистей рук. Их легче сломать, чем мы думаем. В дополнение ко всем перечисленным болевым точкам — удары максимально эффективны, если наносятся, когда противник делает вдох.

Знать о болевых точках нужно в первую очередь для того, чтобы защитить себя от нападения и хотя бы свести к минимуму возможные травмы.