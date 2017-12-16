"Последние джедаи" навсегда поссорят фанатов "Звёздных войн"

Иван Талачёв сходил на премьеру и без спойлеров объяснил, почему и всем остальным стоит последовать его примеру в эти выходные.

Галактическая война продолжается. Сопротивление, в прошлом фильме уничтожившее самое страшное оружие Первого Ордена — Базу Старкиллер, всё равно проигрывает по очкам. Базы теряются одна за другой, на охоту вышел гигантский крейсер под названием "Превосходство", бежать некуда, прятаться больше негде. У главных героев фильма проблемы: Люк Скайуокер отказывается тренировать бывшую мародёрку Рэй из-за тёмной истории в прошлом, пилот По Дэмерон спорит с начальством в лице генерала Леи, а бывший штурмовик Первого Ордена Финн отправляется на секретную миссию по поиску хакера на планету-казино.

Два года назад "Звёздные войны" вернулись на экраны кинотеатров после десятилетнего перерыва. "Пробуждение силы" разорвало прокат в тряпки, побило дюжину кассовых рекордов и обсуждалось в Интернете ещё почти полгода. Фильм было тяжело оценить здраво: его существование для одних зрителей стало чудом, ведь сагу официально закончили на шестом эпизоде в 2005 году, а для других — кошмаром, ведь, по их догадкам, новый обладатель лицензии вывел старых персонажей на экран, чтобы зарабатывать деньги, превратив любимых героев детства в артистов на новогоднем корпоративе.

Как бы то ни было, в конце предыдущего номерного эпизода, седьмого по счёту, девушка по имени Рэй, пережив плен, бомбардировку родного города и дуэль с закованным в чёрное эмо-боем Кайло Реном, прилетела на Ак-То — планету, где в течение последних лет скрывается легендарный Люк Скайуокер. Рэй поднялась по лестницам под загадочную музыку, увидела престарелого Люка и молча протянула ему световой меч. На этом месте фильм и закончился.

Чтобы узнать, что будет дальше, фанатам потребовалось два года. Кто-то из них следил за утечками, собирал тайком сфотографированные на заводах упаковки игрушек, читал неточные пересказы сюжета от "инсайдеров" с площадки, которые на самом деле не имели к фильму никакого отношения, и искал скрытые смыслы в постерах и роликах фильма.

Ожидание закончено. Оказывается, получив свой меч, Люк Скайуокер швыряет его в сторону и уходит. Вслед за мечом, если выражаться метафорами, летит и сорокалетняя история саги: сюжеты, персонажи, каноничные приёмы. Если Джей Джей Абрамс на площадке седьмого эпизода снимал свой ремейк старых "Звёздных войн", не находя в себе сил или смелости что-то в них добавить и просто переставляя слагаемые в уже сложенной формуле, к примеру сменяя сюжетный поворот фильма с "я твой отец" на "ты мой сын". Режиссёр восьмого эпизода Райан Джонсон ставит новые "Звёздные войны" — в прямом смысле этого слова. Именно в "Последних джедаях" история героев начинает работать по совершенно новым правилам, не имеющим ничего общего с наследием Джорджа Лукаса.

Фанаты и простые зрители тут же возвели баррикады и планируют биться на них как минимум до самой весны — подход Джонсона не оставляет равнодушным ни одного зрителя. "Последние джедаи" вызывают либо полное отторжение, либо желание сходить на них пять раз и после каждого писать в социальные сети посты с неприличным количеством восклицательных знаков.

Обе группы можно понять. Для начала новые "Звёздные войны" выглядят идеально. Это не преувеличение, а даже в некотором роде предостережение — дух от некоторых сцен захватывает так, что комиксовые экранизации и недавние блокбастеры вроде "Трансформеров" начинают выглядеть бедно.

Например, битва в финале фильма происходит на планете Крэйт, поверхность которой покрыта слоем белой соли, скрывающим ярко-красный песок. Каждый взрыв, каждый шаг солдат, каждый пролёт истребителей на низкой высоте поднимает в воздух гигантские клубы красной пыли. За последние несколько лет мало что выглядело так впечатляюще. Влюбиться в картинку "Последних джедаев" так легко, что непонятно даже, отчего плачут зрители в конце — от сюжетных откровений или от снопов искр в экран и гигантских космических взрывов.

С другой стороны, все эти новаторские спецэффекты, стоившие, наверное, как средняя африканская страна вместе с жителями, обслуживают самый странный сценарий в истории саги. Единственное, как его можно описать, не выдавая повороты, — спорный. Со дня премьеры в Интернете не утихает вой фанатов классических фильмов, любимые элементы которых улетели в самом начале фильма вместе с мечом Люка куда-то в пустоту. Зато те, кто ждал свежего дыхания и новаторства, уйдут с сеанса в настоящей истерике. Завершающий час "Последних джедаев" перемешивает все сценарные карты, ставит сагу с ног на голову и удивляет даже прожжённых зрителей безумными сюжетными поворотами.

В титрах фильма есть посвящение ушедшей в последнюю неделю 2016 года Кэрри Фишер, исполнительнице роли Леи. Её роль в "Последних джедаях" — прощальная. Грустить, правда, не получается. Генерал Лея Органа то и дело отлично шутит, ведёт себя как хозяйка положения и настоящий крепкий орешек: когда кажется, что всё пропало, вокруг холодная пустота космоса и вражеский флот уже почти уничтожил последнюю надежду, она совершает невозможное — Супермен бы позавидовал.

И лучшую дань памяти Кэрри Фишер трудно придумать.