В Таиланде туристы сняли на видео существ, похожих на эвоков из "Звёздных войн"

"Наполовину люди, наполовину обезьяны", — так описывают необычных животных путешественники. Авторы ролика стали свидетелями странного ритуала, который в течение получаса происходил на их глазах.

Видео с необычными животными было снято в провинции Краби (Таиланд). Туристы во время прогулки на каяках по заливу Рэйли запечатлели нескольких обезьяноподобных существ в воде у входа в пещеру. Ролик стал вирусным на Youtube.

По словам очевидцев, животные были похожи на представителей эвоков — вымышленной расы существ из фантастической киносаги "Звёздные войны" — и играли на музыкальных инструментах. Автор ролика Джемал Кавайя утверждает, что происходящее напоминало некую церемонию или ритуал. "Это продолжалось около 30 минут", — уточняет он.

Это была самая сюрреалистичная ситуация, в которой я когда-либо бывал Джемал Кавайя

"Обычно я не верю в подобные вещи, но это действительно что-то странное", — написал один из пользователей в комментариях к видео.

Впрочем, скептики в итоге оказались правы. "Ритуал эвоков" стал частью арт-перформанса художницы Тори Рейнс, специализирующейся на провокационном искусстве.

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