Фанаты "Звёздных войн", приготовьтесь! 10 фото нового аттракциона в Диснейленде

Тематический парк "Звёздные войны. На краю галактики" недавно появился в калифорнийском Диснейленде, США. Хоть в основном работы в нём завершены, компания планирует позже дополнить парк развлечений ещё несколькими аттракционами.

Диснейленд в Калифорнии считается самым большим в мире, и аттракцион по "Звёздным войнам" занимает в нём 56,6 тыс. квадратных метров, пишет The Sun

Пройдя через ворота, посетители сразу попадают на планету Батуу, а точнее — сразу к аванпосту "Чёрный шпиль"

Рядом с ним просто нельзя пропустить "Тысячелетнего сокола", пристроившегося в ангаре

По всей территории парка звучит музыка из фильмов и гуляют герои киновселенной

Встречаются даже оригинальные персонажи, например, девушка Рейчел, убирающая улицу, расскажет гостям, как переехала в аванпост совсем недавно

Каждый работник парка придумывает для себя историю, основанную на каноне, чтобы развлекать посетителей и прибавлять колоритности месту

Гостям парка всегда рады, но это не значит, что не нужно быть осторожным — повсюду уши Первого ордена и патрулируют штурмовики

Помимо того что парк выглядит как часть киновселенной, перенесённая в реальный мир, в нём также имеются различные аттракционы

Например, "Тысячелетний сокол. Бег контрабандиста" — это реальная кабина, рассчитанная на 6 членов экипажа, который должен будет сбежать от погони

А ещё можно скачать специальное приложение, которое будет переводить гостям инопланетные языки и показывать доступные для прохождения квесты

Тест для настоящих фанатов "Звёздных войн"