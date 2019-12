По пути силы. В каком порядке смотреть "Звёздные войны", чтобы всё понять

Сегодня кинопремьера, которую фанаты ждали всю жизнь. Выходит заключительный эпизод саги Star Wars. "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" станет девятым фильмом основной истории. Но кроме девяти основных фильмов есть побочные фильмы и сериалы, которые тоже относятся к вселенной. Как узнать всю историю и не запутаться — Лайф составил несколько схем для просмотра "Звёздных войн".

Мир "Звёздных войн" живёт 42 года. Но это в нашей вселенной. Его киновселенной тысячи лет. Например, две части компьютерной игры Star Wars: Knights of the Old Republic тоже почитаются фанатами как часть общего мира, но рассказывают о войне джедаев и ситхов за несколько веков до начала основной интриги. Это я упомянул лишь для того, чтобы вы понимали размах космической оперы, начатой Джорджем Лукасом в 1977 году. Сегодня поговорим только о фильмах и мультфильмах. Как это посмотреть, чтобы не перепутать всё на свете.

Если вам интересна только главная история "Звёздных войн"

В центре истории находится семья Скайуокеров. Войны, революции, интриги — вечная схватка между тёмной и светлой сторонами магической Силы. Вокруг них крутится повествование, и они вершат судьбы вселенной. Всё началось с Люка Скайуокера, который стал избранным, узнал о существовании джедаев и вступил в ряды повстанцев для борьбы с Империей. Трилогия, снятая Лукасом в 1970-1980-х, начинала историю, но рассказывали её с середины, показав четвёртый, пятый и шестой эпизоды.

В 2000-х постаревший Лукас рассказал миру предысторию. И снял приквелы первых трёх эпизодов. Они были неважно оценены фанатами. Так, например, "Призрачная угроза" признана самым слабым фильмом "Звёздных войн". В 2010-х Джей Джей Абрамс перезапустил вселенную "Звёздных войн", выпустив сиквелы — ещё три фильма. Поэтому если хотите разобраться, то порядок просмотра "Звёздных войн" такой.

1 эпизод "Призрачная угроза" >

2 эпизод "Атака клонов" >

3 эпизод "Месть ситхов" >

4 эпизод "Новая надежда" >

5 эпизод "Империя наносит ответный удар" >

6 эпизод "Возвращение джедая" >

7 эпизод "Пробуждение силы" >

8 эпизод "Последние джедаи" >

9 эпизод "Скайуокер. Восход"

Если вам интересна вся жизнь киновселенной "Звёздных войн"

Увеличим список. Disney, к которой перешли права на вселенную Лукаса, раз в год показывает зрителям дополнительные истории из вселенной Star Wars — побочные линии повествования. Они не развивают главный сюжет. Но украшают его. Показывают борьбу повстанцев за чертежи "Звезды смерти". Или раскрывают тайны молодости межзвёздного контрабандиста Хана Соло.

И хоть фильмы отдельные, они связаны. Они происходят в одном времени, раскрывают второстепенных героев, сильнее вовлекают в жизнь киновселенной. Фильмы получились классными, а порой даже превосходящими основные эпизоды.

1 эпизод "Призрачная угроза" >

2 эпизод "Атака клонов" >

3 эпизод "Месть ситхов" >

побочная линия "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" >

побочная линия "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" >

4 эпизод "Новая надежда" >

5 эпизод "Империя наносит ответный удар" >

6 эпизод "Возвращение джедая" >

7 эпизод "Пробуждение силы" >

8 эпизод "Последние джедаи" >

9 эпизод "Скайуокер. Восход"

Фанатский вариант: если хотите узнать всю вселенную "Звёздных войн" — фильмы, мультфильмы, сериалы

О да, этот порядок для тех, кто не пожалеет новогодних праздников на знакомство со "Звёздными войнами" от и до. Не только фильмами богата вселенная. Так, мультфильм, а следом и мультсериал "Войны клонов" расскажут больше об Энакине Скайуокере, Йоде и Оби-Ван Кеноби, полнее погрузят в историю междоусобных войн и интриг республики.

Настолько полнее, что вышло семь сезонов, а рейтинг на "Кинопоиске" у сериала — 7,3. Другой мультсериал "Звёздные войны: Сопротивление" хоть и имеет скромный рейтинг 5,3, но напрямую связан с последними выпусками основной саги и полнее раскроет мотивы Первого Ордена — правопреемника Империи на пути зла.

Есть и совсем свежий киносериал "Мандалорец" — суровый космический вестерн, наполнивший сагу взрослыми, порой жестокими историями. Если не хватит — есть мультсериал "Повстанцы". Он расскажет про жизнь свободолюбивых революционеров во времена тирании Империи и диктата Дарта Вейдера. В общем, да, тут надо засесть перед экраном на несколько дней. Вот полный хронологический порядок знакомства с вселенной "Звёздных войн".

1 эпизод "Призрачная угроза" >

2 эпизод "Атака клонов" >

мультфильм "Войны клонов" >

мультсериал "Войны клонов" >

3 эпизод "Месть ситхов" >

побочная линия "Хан Соло. Истории" >

мультсериал "Звёздные войны: Повстанцы" >

побочная линия "Изгой-один. Истории" >

4 эпизод "Новая надежда" >

5 эпизод "Империя наносит ответный удар" >

6 эпизод "Возвращение джедая" >

сериал "Мандалорец" >

мультсериал "Звёздные войны: Сопротивление" 1 сезон >

7 эпизод "Пробуждение силы" >

8 эпизод "Последние джедаи" >

мультсериал "Звёздные войны: Сопротивление" 1 сезон >

9 эпизод "Скайуокер. Восход"

А если вдруг не хватит

Особым ценителям можно посмотреть трилогию "Рождественский выпуск", "Приключения эвоков" и "Битва за Эндор" — эти фильмы вышли в 70-80-х, о них быстро забыли. Но у многих фанатов при их упоминании случается самопроизвольное возгорание дивана. Фильмы нелепы до крайности и больше напоминают семейную сказку с волшебниками, пони и эвоками, чем истории жестокой вселенной "Звёздных войн". Их можно легко пропустить. Но, если решитесь смотреть, мы вас предупреждали. В любом случае теперь к "Звёздным войнам" вы готовы.