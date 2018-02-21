Победительницу "Битвы экстрасенсов" обвинили в плагиате и пригрозили ей судом

Намтар Энзигаль, принимавший участие в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов", намерен судиться с бывшей коллегой по проекту Джулией Ванг. В 2015 году победительница шоу выпустила книгу "Никак. Нигде. Никогда", в которой собраны её взгляды на жизнь и некоторые мысли. Как утверждает Энзигаль, в ней использованы цитаты, которые раньше были опубликованы им в пабликах.

"Как выяснилось, Джулия, помимо того что издавна любила в соцсетях нарушать авторское право, без зазрения совести опубликовала в своей книге творческие работы как минимум трёх других людей, а также научные работы по физике прошлого века. Сейчас готовится материал для подачи иска. Что касается моих работ, она использовала цитаты периода 2010–2013 годов, которые были опубликованы в моих группах, посвящённых философии и оккультизму, которые она также помогала модерировать. В данный момент имеются выдержки и скриншоты из соцсетей", — заявил Намтар.

"Стархит" опубликовал скриншоты (предоставленные изданию магом), в которых тот обсуждал с другом содержимое произведения Ванг. Саид Ши, знакомый Намтара, даже назвал страницы печатной версии книги Джулии, где есть чужие фразы.

"Хотели решить дело мирно, но она занесла всех в чёрный список. У себя на странице она заблокировала меня ещё до того, как эта ситуация вскрылась, там были несколько иные причины. Но когда дело дошло до того, чтобы урегулировать текущую проблему, при попытке написать в её группе в ВК прошлой ночью комментарии, их попросту удаляли: либо она сама, либо её модераторы", — рассказал Намтар "Стархиту".