4-летние двойняшки Пугачёвой и Галкина стали моделями у Валентина Юдашкина

Гарри и Лиза приняли участие в фотосессии, и все на съёмочной площадке не переставали им умиляться.

Детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина всего четыре года, но, несмотря на столь юный возраст, двойняшки уже выросли в самостоятельных медийных персон. Совсем недавно Лиза и Гарри приняли участие в показе Валентина Юдашкина, а теперь они снялись для лукбука коллекции Valentin Yudashkin Kids.

Брат с сестрой, которые привыкли к вниманию буквально с пелёнок, свободно позировали перед камерой. Особенно отличилась Лиза, которой уже пророчат будущее на сцене. Белокурая красавица кокетливо позировала в красивых платьях.

Коллекция, идеей которой стала преемственность поколений, создана для детей в возрасте от 5 до 12 лет. По словам креативного директора марки, детям нужно передавать "традиции красоты и вкуса".