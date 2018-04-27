4-летние двойняшки Пугачёвой и Галкина стали моделями у Валентина Юдашкина

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4-летние двойняшки Пугачёвой и Галкина стали моделями у Валентина Юдашкина

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Фото © Пресс-служба Valentin Yudashkin

Гарри и Лиза приняли участие в фотосессии, и все на съёмочной площадке не переставали им умиляться.

Детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина всего четыре года, но, несмотря на столь юный возраст, двойняшки уже выросли в самостоятельных медийных персон. Совсем недавно Лиза и Гарри приняли участие в показе Валентина Юдашкина, а теперь они снялись для лукбука коллекции Valentin Yudashkin Kids.

<p>Фото © Пресс-служба Valentin Yudashkin</p>

<p>Фото © Пресс-служба Valentin Yudashkin</p>

Брат с сестрой, которые привыкли к вниманию буквально с пелёнок, свободно позировали перед камерой. Особенно отличилась Лиза, которой уже пророчат будущее на сцене. Белокурая красавица кокетливо позировала в красивых платьях.

<p>Фото © Пресс-служба Valentin Yudashkin</p>

Коллекция, идеей которой стала преемственность поколений, создана для детей в возрасте от 5 до 12 лет. По словам креативного директора марки, детям нужно передавать "традиции красоты и вкуса".

<p>Фото © Пресс-служба Valentin Yudashkin</p>

<p>Фото © Пресс-служба Valentin Yudashkin</p>

<p>Фото © Пресс-служба Valentin Yudashkin</p>

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