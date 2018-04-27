Участница "Дома-2" показала фотографию, на которой она весит 140 кг

25-летняя участница "Дома-2" Саша Черно пришла на проект больше года назад. Зрители постоянно критикуют её за лишний вес, потому что девушка весит больше ста килограммов. При росте 183 сантиметра это не так заметно, но её избранник Роман Баранчук считает, что Саше стоит похудеть.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) 20 Апр 2018 в 3:59 PDT

Саша Черно уверена, что и при таком весе можно быть красивой. К тому же она действительно худеет. Недавно в "инстаграме" она опубликовала свою старую фотографию. "143 кг. А вы говорите, не похудела", — написала Саша.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) 24 Апр 2018 в 7:30 PDT

Многие пользователи написали в комментариях, что Саша так и не изменилась, отвратительно выглядит и должна лечиться. Но большинство подписчиков поддерживает девушку.

— Да, я не идеальна, но готова принимать только объективную критику, а не поток ваших субъективных мнений, — ответила Саша недоброжелателям.