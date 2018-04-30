Звезда "Физрука" выложила в Сеть эротическую фотосессию

23-летняя Полина Гренц, исполнившая роль Саши Мамаевой в сериале "Физрук", порадовала поклонников новой фотосессией. Девушка выложила в своём "инстаграме" снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье. "Когда-нибудь я стану для тебя важной. Но не сейчас", — такими загадочными словами Полина подписала публикацию.

Публикация от Polina Grents♥️ (@thepolinagrents) 28 Апр 2018 в 3:31 PDT

Актриса часто занимается в спортивном зале и рассказывает о своих достижениях в социальных сетях. Многие телезрители до сих пор ассоциируют девушку с её персонажем из "Физрука". Для той роли Гренц пришлось заметно поправиться.

Публикация от Polina Grents♥️ (@thepolinagrents) 23 Фев 2018 в 11:47 PST

Артистка налегала на булочки, мороженое, бекон и шоколад. Полина говорила, что набор веса был связан с появлением некоторых сложностей — одышкой и чувством тяжести.

Публикация от Polina Grents♥️ (@thepolinagrents) 18 Апр 2018 в 3:47 PDT

Роль Саши Мамаевой стала дебютом Гренц в кино. Когда снимался первый сезон, вес актрисы составлял 68 килограммов. Девушка столкнулась с негативными обсуждениями в социальных сетях. Злопыхатели считали, что полнота Полины — следствие лени.