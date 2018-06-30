Вот как выглядят знаменитости, когда их вяжет полиция (10 фото)

Звезда популярного в 1990-х годах сериала "Мелроуз Плейс" Хизер Локлир снова загремела в участок. Её "фотография под арестом" облетела все новостные ленты. Коллеги буйной актрисы тоже могут похвастаться аналогичными снимками.

Хизер Локлир

24 июня 2018 года актрису Хизер Локлир арестовали за нападение на полицейского и медработника, которые приехали к ней домой после звонка близких. Родственники звезды решили вызвать экстренные службы после того, как нетрезвая Локлир стала кричать и бросаться на них.

Роуз Макгоуэн

В ноябре 2017-го звезду сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн осудили за хранение кокаина. Наркотик был обнаружен в её кошельке, который она забыла в аэропорту. После ареста актриса заявила, что её подставил скандально известный продюсер Харви Вайнштейн, которого она ранее обвинила в изнасиловании.

Джастин Бибер

Певец Джастин Бибер попал в объектив полицейского фотографа в январе 2014-го. Он был арестован за участие в нелегальных гонках на улицах Майами и попытку оказать сопротивление стражам порядка.

Линдси Лохан

Для Линдси Лохан фотокарточка из полицейского участка, сделанная в октябре 2011-го, стала пятой по счёту. На этот раз актрису арестовали за нарушение условий испытательного срока, который был назначен звезде ещё в 2007 году за употребление наркотиков и нетрезвое вождение.

Мел Гибсон

Неуравновешенный характер Мела Гибсона не раз приводил его на скамью подсудимых. В марте 2011-го актёр был арестован в рамках дела о домашнем насилии в отношении бывшей девушки — пианистки Оксаны Григорьевой, отделавшись в итоге испытательным сроком.

Бруно Марс

В сентябре 2010-го музыкант Бруно Марс был задержан полицейскими в Лас-Вегасе. Причиной стало употребление и хранение запрещённых веществ. Суд приговорил певца к условному сроку.

Мишель Родригез

В сентябре 2007-го звезду серии фильмов "Форсаж" Мишель Родригез приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока. Ранее актриса была наказана за нападение на человека и нетрезвое вождение с просроченными правами. Через 18 дней после заключения под стражу Родригез выпустили в связи с нехваткой мест в тюрьме.

Пэрис Хилтон

В июне 2007 года портфолио светской львицы Пэрис Хилтон пополнилось фотографией из полицейского участка, куда она попала за нарушение условий испытательного срока. Звезда неоднократно отступала от требований ПДД и в итоге на 23 дня угодила за решётку.

Николас Кейдж

Это фото Николаса Кейджа было сделано в апреле 2011 года. Актёра арестовали по подозрению в причинении вреда своей жене и пьяном дебоше, который он устроил на улице. Позже обвинения были сняты и Кейдж не понёс никакого наказания.

Майкл Джексон

Майкл Джексон загремел в участок в ноябре 2003-го по подозрению в растлении малолетних. По версии обвинения, жертвами домогательств певца становились мальчики, гостившие на его ранчо "Неверлэнд". Уже через сутки Джексона выпустили под залог. Суд оправдал певца за недостаточностью улик, но растянувшийся на два года процесс подорвал его здоровье и благосостояние.