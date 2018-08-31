"Слушала его в детстве..." 64-летний Серов закрутил роман с участницей "Дома-2"

Александр Серов всё реже появляется на небосклоне российского шоу-бизнеса. К 64 годам он по-прежнему остаётся автором одного хита "Я люблю тебя до слёз" и кумиром женщин за 50. Что, впрочем, не мешает ему получать удовольствие от жизни.

Выбор престарелого артиста пал на молодую сексапильную блондинку, бывшую участницу шоу "Дом-2" Дарью Друзьяк.

Нас познакомила общая знакомая. Всегда мечтала увидеться с мэтром лично, помню, как в детстве слушала его песни… Дарья Друзьяк

Я всю жизнь хотела петь, а когда поговорила с Александром Николаевичем и рассказала ему о своей тяжёлой судьбе, артист решил помочь мне. Пригласил на студию, дал несколько ценных советов, поделился опытом… Дарья Друзьяк

Вскоре, как призналась девушка изданию Dom2Life, Серов подарил ей квартиру в Москве. Сейчас Дарья довольно часто выкладывает в Instagram фото и видео, на которых акцентирует внимание на роскошных интерьерах их нового с Серовым гнёздышка.

Напомним, что Серов разведён. С 1991 по 2010 год он жил в браке с гимнасткой Еленой Стебенёвой, которая родила ему дочь Мишель. Сейчас ей 25 лет. Однако в этом году стало известно, что у певца есть внебрачная дочь Алиса Аришина, которая живёт в США.