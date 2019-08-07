Двойника Брэда Питта случайно нашли на стройке, и теперь от поклонниц нет отбоя

Вам стоит увидеть этого строителя из Оксфорда, Англия. Ведь Натан Мидс — просто полная копия Брэда Питта.

33-летнего строителя начали принимать за голливудскую звезду ещё десять лет назад. И с того времени от поклонников голливудского актёра просто нет отбоя — и неудивительно, ведь сходство поразительное.

Самому Натану кажется, что он вообще не похож на знаменитость. Но люди всё равно продолжают просить у него автографы и совместное фото.

Я даже выйти никуда не могу. Иду в магазин — тут же видишь людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем Натан Мидс

Натан зарабатывает 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 млн рублей) в год, и в скором времени его ждёт ещё повышение, сообщает The Sun. Однако мужчине всё равно далеко до своего звёздного двойника, чьё состояние оценивается в 247 миллионов фунтов стерлингов (19,5 млрд рублей).

Впрочем, разве с такой внешностью нужны миллионы? Именно благодаря ей Натан и встретил свою нынешнюю девушку. Влюблённые познакомились в "Фейсбуке". И всё началось с сообщения девушки: "Ах, как жаль, что я не похожа на Анджелину Джоли!"

Брэда Питта уличили в том, что он запустил себя после разрыва с Джоли