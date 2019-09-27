Асы дебоша. Звёзды, ярко буянившие в самолёте

Почему-то в самолётах знаменитости театра, кино и шоу-бизнеса начинают вести себя высокомерно, по-хамски. Может, полёт под облаками приближает их к звёздам, может, виноват алкоголь или отсутствие воспитания — сказать сложно. Вот пять ярких историй звёздного дебоша последних лет.

Максим Аверин

Вчера актёр, известный по сериалу "Глухарь", устроил дебош на борту самолёта. Он возвращался из Барнаула в Москву. Аверин, вероятно, перебрал с горячительными напитками, расстроился и стал материть членов экипажа. По прибытии он оскорбил и встречавших его журналистов. В Шереметьево его передали в руки транспортной полиции.

Александр Панкратов-Чёрный

Возможно, Барнаул так влияет на звёзд, но в апреле этого года Александра Панкратова-Чёрного сняли именно с барнаульского рейса. 69-летний актёр выпил, попросил у бортпроводника добавки. Услышав отказ, начал буянить и ругаться. Надо отдать должное, что артист, перед тем как сдаться полиции, извинился и перед персоналом, и перед пассажирами.

Алиса Аршавина

В прошлом году с рейса из Алма-Аты сняли экс-жену Андрея Аршавина. Сначала та хотела пересадить няню в бизнес-класс из эконома. Отказалась пристегнуть ребёнка. Начала менять подгузник десятимесячной дочери в салоне, когда самолёт готовился взлетать. На замечания грубила, угрожала и называла себя майором ФСБ. Впрочем, позднее от погон Алиса открестилась.

Алексей Панин

Весной 2018 года Панин, известный, скажем так, нестандартным поведением, возвращался из Стамбула в Москву. Актёр пил на борту и громко заявлял всем, что ему ничего не будет, ведь он звезда. Кроме того, требовал ручку, чтобы раздать автографы. А незадолго до посадки дважды покурил в туалете самолёта. После приземления Панин добровольно сдался в руки полиции.

Ксения Собчак

В 2016 году беременная Ксения Собчак вылетала из Москвы в Петербург. Звезда была нервной и почти нападала на бортпроводниц. Рейс задержали, так как пассажир потерял билет. Собчак материлась, сообщая, что опаздывает на спектакль. К слову, для Собчак такое поведение традиционно, она уже буянила в самолёте в 2006 и в 2010 годах.