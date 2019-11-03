7 цитат звёзд, которые ставят под сомнение — всё ли у них в порядке с головой

Я никогда не хотела побывать в Японии. Просто потому, что я не люблю рыбу. Но знаю, в Африке это очень популярно
Бритни Спирс
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На самом деле я не люблю думать. Думаю, люди думают, что мне нравится много думать. Но мне не нравится. Не люблю думать вообще
Канье Уэст
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Нет, нет. Не была я в Англии, я ездила в Лондон
Пэрис Хилтон
Фото © Instagram/parisslaysurfav
Так где же в этом году проходит Каннский кинофестиваль?
Кристина Агилера
Фото © Instagram/xtina
Думаю, если когда-нибудь женщина станет далай-ламой, она должна быть очень привлекательной. Иначе какой в этом смысл?
Далай Лама
Фото © Instagram/dalailama
Мы определённо собираемся крестить нашего сына Бруклина. Правда, пока не определились с религией
Дэвид Бекхэм
Фото © Instagram/davidbeckham
Я заметила гравитацию, когда была ещё совсем малышкой
Камерон Диас
Фото © Instagram/camerondiaz
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