7 цитат звёзд, которые ставят под сомнение — всё ли у них в порядке с головой

Ни для кого не секрет, что для успешной звёздной карьеры совсем не обязательно быть гением. Но порой они говорят такие глупости, что игнорировать их просто невозможно. В подборке ниже — семь высказываний кумиров миллионов, которые они бы предпочли забыть как страшный сон.

Я никогда не хотела побывать в Японии. Просто потому, что я не люблю рыбу. Но знаю, в Африке это очень популярно Бритни Спирс Фото © Instagram/britneyspears На самом деле я не люблю думать. Думаю, люди думают, что мне нравится много думать. Но мне не нравится. Не люблю думать вообще Канье Уэст Фото © Instagram/kanyewestt_official Нет, нет. Не была я в Англии, я ездила в Лондон Пэрис Хилтон Фото © Instagram/parisslaysurfav Так где же в этом году проходит Каннский кинофестиваль? Кристина Агилера Фото © Instagram/xtina Думаю, если когда-нибудь женщина станет далай-ламой, она должна быть очень привлекательной. Иначе какой в этом смысл? Далай Лама Фото © Instagram/dalailama Мы определённо собираемся крестить нашего сына Бруклина. Правда, пока не определились с религией Дэвид Бекхэм Фото © Instagram/davidbeckham Я заметила гравитацию, когда была ещё совсем малышкой Камерон Диас Фото © Instagram/camerondiaz Элджей, Дудь и ещё 5 звёзд, которые стали героями комиксов с помощью Bubble Face