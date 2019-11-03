7 цитат звёзд, которые ставят под сомнение — всё ли у них в порядке с головой

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Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/davidbeckham; Фото © Instagram/dalailama

Ни для кого не секрет, что для успешной звёздной карьеры совсем не обязательно быть гением. Но порой они говорят такие глупости, что игнорировать их просто невозможно. В подборке ниже — семь высказываний кумиров миллионов, которые они бы предпочли забыть как страшный сон.

Я никогда не хотела побывать в Японии. Просто потому, что я не люблю рыбу. Но знаю, в Африке это очень популярно

Бритни Спирс

Фото © Instagram/britneyspears

На самом деле я не люблю думать. Думаю, люди думают, что мне нравится много думать. Но мне не нравится. Не люблю думать вообще

Канье Уэст

Фото © Instagram/kanyewestt_official

Нет, нет. Не была я в Англии, я ездила в Лондон

Пэрис Хилтон

Фото © Instagram/parisslaysurfav

Так где же в этом году проходит Каннский кинофестиваль?

Кристина Агилера

Фото © Instagram/xtina

Думаю, если когда-нибудь женщина станет далай-ламой, она должна быть очень привлекательной. Иначе какой в этом смысл?

Далай Лама

Фото © Instagram/dalailama

Мы определённо собираемся крестить нашего сына Бруклина. Правда, пока не определились с религией

Дэвид Бекхэм

Фото © Instagram/davidbeckham

Я заметила гравитацию, когда была ещё совсем малышкой

Камерон Диас

Фото © Instagram/camerondiaz

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