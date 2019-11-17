Как гримёры из Голливуда преображают звёзд до неузнаваемости: фото до и после

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Фото © Bored Panda

Когда-нибудь задумывались о том, сколько времени уходит на то, чтобы наложить грим актёру? Зачастую это долгие часы, особенно если дело касается настоящих перевоплощений. В подборке ниже — 15 звёзд, над которыми поработали пластические гримёры и теперь их ни за что не узнать.

Джек Николсон ("Бэтмен" 1989 года)

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Билл Скарсгард ("Оно" 2017 года)

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Тильда Суинтон ("Суспирия")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Мила Кунис ("Оз: великий и ужасный")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Дженнифер Лоуренс ("Люди Икс. Дни минувшего будущего")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Брэд Питт ("Загадочная история Бенджамина Баттона")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Марго Робби ("Две королевы")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Пол Беттани ("Мстители. Война бесконечности")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Рон Перлман ("Хеллбой. Герой из пекла")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Арнольд Шварценеггер ("Терминатор")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Родди Макдауэлл ("Планета обезьян" 1968 года)

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Марлон Брандо ("Крёстный отец")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Наоми Гроссман ("Американская история ужасов")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Дэнни Де Вито ("Бэтмен возвращается")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Робин Уильямс ("Миссис Даутфайр")

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/before-after-hollywood-make-up-transformations/?cexp_id=22691&cexp_var=6&_f=featured&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

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