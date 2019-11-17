Как гримёры из Голливуда преображают звёзд до неузнаваемости: фото до и после

Джек Николсон ("Бэтмен" 1989 года)
Билл Скарсгард ("Оно" 2017 года)
Тильда Суинтон ("Суспирия")
Мила Кунис ("Оз: великий и ужасный")
Дженнифер Лоуренс ("Люди Икс. Дни минувшего будущего")
Брэд Питт ("Загадочная история Бенджамина Баттона")
Марго Робби ("Две королевы")
Пол Беттани ("Мстители. Война бесконечности")
Рон Перлман ("Хеллбой. Герой из пекла")
Арнольд Шварценеггер ("Терминатор")
Родди Макдауэлл ("Планета обезьян" 1968 года)
Марлон Брандо ("Крёстный отец")
Наоми Гроссман ("Американская история ужасов")
Дэнни Де Вито ("Бэтмен возвращается")
Робин Уильямс ("Миссис Даутфайр")
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