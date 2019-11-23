Блогер высмеивает образы звёзд, повторяя из того, что валяется дома: 10 фото

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Фото © Instagram/bodi_imita

Румынский блогер bodi_imita высмеивает образы звёзд уже не первый год. Свои пародии парень создаёт из хлама, который находит под рукой. Получается так смешно, что его работы зачастую становятся вирусными. В подборке ниже — десять образов селебрити от инстаграмера.

Джастин Бибер

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Мадонна

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Эзра Миллер

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Бейонсе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Lil Pump

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Леди Гага

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Джастин Тимберлейк

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Билли Айлиш

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

6ix9ine

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

Карди Би

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodi_imita/" target="_blank">bodi_imita</a></p>

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