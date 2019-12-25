Бузова — географ, Брэд Питт — журналист. Какие дипломы есть у звёзд

22 декабря ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что в современном мире успешный человек не работает по специальности, указанной в дипломе. Самое время вспомнить звёзд и других медийных персон, которые отказались от своих профессий и добились успеха в сфере шоу-бизнеса. Кто они изначально по специальности и куда им придётся вернуться, если известность и финансовое благополучие рассеются как дым?

Виктор Пелевин — инженер троллейбусного депо

Это один из самых признанных русских авторов за рубежом. Его часто сравнивают с Довлатовым, Булгаковым и Гоголем. Лауреат многочисленных премий, он стабильно выдаёт в год по роману. Если автор продаёт тираж в 30 000 экземпляров, он может спокойно на эти деньги жить. Тиражи книг Пелевина значительно выше.

Третьего апреля 1985 года Виктора приняли на должность инженера кафедры электрического транспорта, затем по распределению он попал на работу в троллейбусное депо. В 1989 году жизнь будущего писателя круто поменялась: гонорар за написанную им для журнала "Наука и религия" статью превысил его оклад на пятидневной работе. Потом появилось издание Face to face. В 1993 году Пелевин получил Малую букеровскую премию за сборник рассказов "Синий фонарь". Настоящий успех пришёл к писателю в 1999 году, когда его роман "Generation "П" был распродан в количестве 3,5 миллиона экземпляров. Пелевин стал известен во всём мире, а книга признана культовой. Его романы до сих пор популярны.

Максим Галкин — лингвист

Карьера известного шоумена и пародиста пошла в гору с 1994 года, когда он попал в Театр эстрады и поехал в турне вместе с Михаилом Задорновым. С начала 2000-х премии посыпались на молодого артиста как из рога изобилия. С февраля 2001 года он стал ведущим телевикторины "Кто хочет стать миллионером?". С этого времени в карьере артиста не было спадов: баснословные гонорары, постоянные корпоративы для олигархов. Символ успеха артиста — замок в элитном посёлке Грязь, интерьер которого оформлен в викторианском стиле.

Первое образование артиста — лингвистическое. Он планировал сделать научную карьеру и работать в этой сфере, если бы не добился успеха на артистической стезе. Тема его кандидатской диссертации звучала так: "Соотношение стилистических систем оригинального и переводного текстов", где он планировал сравнить различные переводы "Фауста" Гёте. Из аспирантуры он ушёл только в 2009 году, когда был на пике популярности и стало уже совсем не до науки.

Павел Воля — учитель русского языка и литературы

Артист входит в топ самых зарабатывающих российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Резидент и постоянный ведущий шоу Comedy club. В его инстаграме около девяти миллионов подписчиков, в твиттере — более пяти миллионов.

Павел Воля, добившийся популярности благодаря созданному им образу столичного гламурного подонка "Снежка", родился в Пензе. В 2001 году он закончил местный педагогический университет и получил диплом учителя русского языка и литературы. Однако от карьеры учителя отказался и предпочёл покорять Москву. Перед тем как пробиться в шоу-бизнесе, Павел успел поработать на стройке прорабом. Восхождение к успеху началось с работы на Муз-ТВ и работы диджеем на нескольких радиостанциях.

Брэд Питт — журналист

После выхода "Интервью с вампиром" Брэд Питт стал звездой первой величины, а после "Бойцовского клуба" приобрёл культовый статус. Недавно вышедший фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" подтвердил, что актёр в отличной форме, хоть сам он и сказал в одном из интервью, что его карьера идёт к закату.

Изначально Брэд Питт собирался работать в медийной сфере. После окончания школы в начале 80-х он поступил в университет на факультет журналистики и рекламы, хорошо учился. А потом решил, что Голливуд — это его судьба, и отправился покорять "фабрику грёз". Успех пришёл не сразу, и какое-то время будущей кинозвезде пришлось поработать водителем в стриптиз-клубе, чистильщиком бассейнов, грузчиком, перевозчиком мебели и аниматором (в костюме цыплёнка зазывал посетителей в ресторан). С 1987 года начал играть эпизодические роли в кино, что и привело его в конечном счёте к успеху.

Ольга Бузова — географ

В прошлом участница, а сейчас — ведущая реалити-шоу "Дом-2" и нескольких других успешных телепроектов, актриса, сыгравшая в сериале "Бедные люди", автор книг, певица, модельер и бизнесвумен. У Ольги Бузовой один из самых популярных профилей в "Инстаграме" в России. В апреле 2018 года анонсировала выпуск собственной криптовалюты под названием Buzkoin.

После школы, в 2002 году, Бузова поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. Уже во время учёбы она почувствовала тягу к красивой жизни. В одном из интервью Ольга трогательно рассказывала, как тратила все карманные деньги на кофе латте. В 18 лет ей повезло попасть на съёмки телешоу "Дом-2". Вскоре учёбу с шоу-бизнесом стало сложно совмещать, и в 2004 году Ольга взяла академический отпуск, который затянулся и привёл к отчислению. Зато появились деньги не только на латте. На некоторых ресурсах акцентируется внимание на том, что она закончила СПБГУ с красным дипломом. На самом деле Бузова получила диплом задним числом, когда уже стала известной на всю страну. Успех в сферах шоу-бизнеса, медиа, ресторанного бизнеса, криптофинансов говорит о том, что географическое образование ей пригодится не скоро.