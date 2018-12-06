Мёртвая женщина впервые в истории стала успешным донором матки

Чудо-девочка родилась 14 декабря 2017-го в Бразилии на сроке 35 недель и три дня путём кесарева сечения и весила около 2,7 кг. И хотя с момента её появления на свет прошёл год, врачи решили рассказать об уникальном случае только сейчас.
У её 32-летней мамы, имя которой не называется, не было матки из-за редкого врождённого заболевания. Поэтому она решила принять участие в программе пересадки. Ей досталась матка 45-летней матери троих детей, которая умерла от инсульта. И эксперимент прошёл удачно: и она и дочка живы и здоровы. Правда, матку потом пришлось удалить, чтобы женщина не продолжала пить препараты от отторжения. Но она счастлива, что теперь у неё есть ребёнок.
Это была самая важная вещь в её жизни. Теперь она приходит, чтобы показать нам ребёнка, и очень счастлива
Дани Эйзенберг, доктор
Этот случай очень важен для медицины. Раньше при пересадке матки использовали только живых доноров. И людей, соглашавшихся на это, было достаточно мало — в основном друзья или родственники. Теперь у большого количества бесплодных женщин может появиться шанс завести ребёнка.
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