"Первый круг ада". Спасём жизнь Тане

Три года Таня борется со страшной болезнью. При этом она не перестаёт работать даже в больнице, присылая в редакцию свои материалы. Департамент здравоохранения Москвы не закупил лекарство, которое необходимо Тане для лечения. Мы обязательно спросим чиновников, почему это произошло, но сейчас самое важное — как можно скорее собрать необходимую сумму для покупки лекарства.

Татьяне Кондратьевой 25 лет. За три последних года, что она борется с раком, Таня не потеряла своей обаятельной улыбки. Она улыбается, даже когда показывает шрамы от катетеров на ключицах — остались после химиотерапии.

Её болезнь называется лимфома Ходжкина — это злокачественная опухоль лимфоузлов. Болезнь сначала поражает лимфатические узлы (чаще всего — шейные), а затем, если лечения нет, и весь организм. В России от лимфомы Ходжкина ежегодно умирает около тысячи человек.

Лимфому Ходжкина лечат химиотерапией. По статистике, в 70% случаев наступает продолжительная ремиссия (ослабление симптомов). Если ремиссия длится дольше пяти лет, то можно говорить, что болезнь отступила.

Когда Таня узнала о своей болезни, была уже четвёртая, то есть последняя, стадия. У неё были поражены многие внутренние органы и костный мозг.

— Сначала у меня было довольно долгое отрицание. Мне не сразу поставили правильный диагноз, гоняли по тубдиспансерам, прописывали антибиотики и подозревали вирусы, — рассказывает она. — А когда стали подозревать онкологию, я ужаснулась и подумала: "Не-а, быть этого не может". К тому моменту, когда диагноз подтвердился, я уже сама поняла, что да, это она, поэтому восприняла всё довольно спокойно.

Год Таня лечилась, год после этого всё было хорошо, а потом болезнь вернулась. Тане пришлось вернуться в больницу.

Из больницы она продолжала работать — делала материалы для Лайфа, которые можно посмотреть здесь. В основном это истории добрые и трогательные, как и сама Таня. Она знает, что нельзя сдаваться и унывать.

— Лучше быть на позитиве, а как иначе? — уверена она. — По-другому в моей ситуации просто нельзя.

При этом болезнь не просто вернулась, а перестала поддаваться лекарствам, которые в таких случаях обычно используются. Чтобы прогнать рак, Тане нужно другое лекарство — к сожалению, очень дорогое.

— У меня резистентное, то есть устойчивое к химиотерапии, течение заболевания. Мой лечащий врач (из Московского научно-исследовательского института имени П.А. Герцена) считает, что необходимо провести восемь курсов таргетной терапии препаратом "Адцетрис" с последующей трансплантацией костного мозга, — говорит Таня.

Пациенты из Москвы могут получить "Адцетрис" в гематологическом центре на территории Боткинской больницы.

— Меня поставили в очередь на получение этого препарата, — рассказывает Таня. — Но в центре говорят, что сейчас препарата нет — его не закупил департамент здравоохранения. Неизвестно, когда лекарство появится в Москве. Нет никаких гарантий, что оно появится вообще.

В аптеках один флакон этого лекарства стоит 250–350 тысяч рублей, на курс требуется два флакона. То есть в целом лечение может обойтись в 4–5,6 млн рублей.

Мы посмотрели закупки московского департамента здравоохранения. За 2016 год было закуплено 325 упаковок "Адцетриса" на общую сумму более 100 млн рублей. Иссякли эти запасы или нет — неизвестно. Департамент здравоохранения Москвы и Минздрав России не смогли оперативно ответить на запрос Лайфа и прокомментировать ситуацию.

Таня не перестала строить планы на будущее.

— Хотелось бы развиваться в направлении авторской журналистики. Но вряд ли это будет что-то про здравоохранение — я уже от этого немного устала. Пока это было похоже на первый круг ада у Данте, где не столько мучаются, сколько томятся в "безбольной скорби".

Если Таня не получит лекарство сейчас, есть огромный риск, что первым кругом дело не ограничится.

— Я сейчас чувствую себя здоровой, но знаю, что это временно. Скоро может начаться температура, слабость, ночная потливость — это классические симптомы лимфомы Ходжкина, — говорит Таня.

Но бросать бороться она точно не собирается, и в наших силах помочь ей справиться с болезнью.

Вы можете помочь Тане, перечислив деньги:

Счёт в Сбербанке: 40817810338126386039 (счёт на имя Кондратьевой Татьяны Игоревны)

Корреспондентский счёт: 30101810400000000225

БИК банка: 044525225

Код подразделения: 38903801133

Счёт карты в "Альфа-банке": 4083 9720 5561 2917 (карта Visa на имя Кондратьевой Татьяны Игоревны)

Счёт на "Яндексе. Деньги": 41001251235440