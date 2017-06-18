Времени было с запасом. Ольга Николаевна позавтракала и теперь с интересом смотрела какую-то чушь, предлагаемую ей развлекательным телеканалом. Настроение было приподнятым. Через два часа приезжает внучка, которую она не видела уже больше года, и радость от предвкушения встречи согревала доброе бабушкино сердце. Ещё раз глянув на часы, женщина засобиралась. Хотелось приехать на вокзал чуть раньше, чтобы внучка не стояла на перроне, а сразу же попала в объятия любимой бабушки.

— Туда на общественном транспорте поеду, а уж обратно такси возьмём, — рассуждала женщина, поправляя причёску в коридоре квартиры.

Замок предательски скрипнул, и ключ заклинило. Ни туда ни сюда провернуть его не получилось. Старый замок металлической двери, верой и правдой служивший больше двадцати лет, отказался выпускать хозяйку из охраняемой им квартиры.

Женщина запаниковала. Вызывать эмчеэсников? Так по таким пробкам они приедут часа через два. Да и денег возьмут за взлом. А уж очень как хотелось внучку домой на такси привезти! Нет. Не вариант.

Женщина вышла на балкон. Третий этаж. Вроде невысоко. Она впервые в жизни прикидывала, на какой высоте расположена её собственная квартира. Немного подумав, женщина взяла с балконной полки моток толстой бельевой верёвки и привязала один её конец к перилам. Брошенный вниз моток достиг земли, и женщина, надев ремешок дамской сумочки через плечо как пулемётную ленту, взялась за верёвку и отважно шагнула с балкона.

***

— Падение с высоты! Срочно!

***

— И это за полчаса до конца смены! Что ж так не везёт-то по утрам! Давай, дружище! — молодой врач-реаниматолог и фельдшер торопили водителя. — Наши интересы и интересы пострадавшего полностью совпадают. Мы должны всё сделать быстро и уйти домой вовремя. И тогда всем будет хорошо.

— Сам домой хочу, — водитель включил цветомузыку, и караван попутных машин начал нехотя смещаться вправо, уступая дорогу скорой.

***

— Ребятки? — женщина уже лежала на носилках, упакованная в вакуумную шину и изрядно загруженная морфием. — Ребятки! Я вас очень попрошу. Там верёвка. Можно её обратно на балкон закинуть? Прям моток взять и кинуть. Не дай бог, кто влезет. Хоть и не нажила много, а всё-таки жалко будет, если обворуют.

Доктор и фельдшер переглянулись. Метать моток верёвки куда-то вверх на глазах у зевак совершенно не хотелось. С первого раза можно было и не попасть мотком на нужный балкон, а кидать несколько раз значило ударить в грязь лицом перед собравшейся публикой, что противоречило духу сплочённой годами бригады. Поэтому, препоручив данное занятие полицейским (тем более они в тире стрелять учатся), скорая быстро доставила пострадавшую в больницу.

***

— Надолго, — отвечая на вопрос пациентки, травматолог одновременно разглядывал рентгеновский снимок. — Перелом бедра. В двух местах.

— А внучка как же? — Ольга Николаевна горестно всплеснула руками. — Её ж ведь встретить надо. А у неё, кроме меня, в Москве никого нет.

— Ничем помочь не смогу. Звоните. Объясняйте ситуацию. Пусть едет сюда.

— Да как же она с чемоданом-то? Да и, куда ехать, не найдёт! Вот я дура старая. Хотела сама.

— Внучке лет-то сколько? — фельдшер аккуратно снимал наложенную шину.

— Двадцать три. Красавица моя. Единственная.

— Точно красавица? — фельдшер, улыбнувшись, толкнул врача в бок. — Замужем?

— Рано ей. Молодая ещё. Вон, карточка в паспорте лежит. В прошлом году фотографировались с ней.

— Нормально, — фельдшер одобрительно кивнул. — Уже не дитё. Звоните. Я думаю, она разберётся, как сюда приехать.

— Ой! Я ей сейчас мало что путного скажу. Может, вы объясните? — женщина протянула фельдшеру телефон.

— Звоните, доктор, — фельдшер передал трубку врачу. — Вы старший по бригаде, вам и телефон в руки.

Врач с недовольным лицом оторвался от писанины, но, увидев протянутую вместе с телефоном фотку девушки, подобрел сердцем, взял трубку и набрал указанный бабушкой номер.

***

— О чём задумался? — женщина, сидящая на пассажирском кресле кроссовера, повернула голову к водителю.

— Да что-то бабушку твою вспомнил. Как у неё дела?

— Нормально. Уже ходит. На следующей неделе в санаторий поедет. А с чего это ты её вспомнил так внезапно? — девушка положила руку на колено водителю.

— А бог его знает. Вот как-то нахлынуло внезапно. Так! Не отвлекай. Я всё-таки за рулём, — молодой врач сделал радио погромче.

"Мы теперь с тобой одной верёвкой связаны…" — из динамиков хриплый голос Высоцкого убедительно пел знакомую с детства песню про скалолазку.