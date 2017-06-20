Поставщик Минздрава оставил ВИЧ-инфицированных без лекарств

Перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных продолжаются. Как оказалось, виноваты не только чиновники: главный поставщик Минздрава "Р-фарм" просрочил поставку препаратов почти на месяц.

Общественная организация "Пациентский контроль" обратилась в Минздрав с письмом, где говорится об острой нехватке препаратов для терапии ВИЧ. Активисты утверждают, что фармгигант "Р-фарм" не выполнил своих обязательств по поставке препарата "Атазанавир".

"Р-фарм" был обязан поставить до 20 мая более 360 тысяч упаковок "Атазанавира" (в разных дозировках) "во все субъекты РФ". Но этого до сих пор не произошло. В результате страдают пациенты.

"На сайт Перебои.ру (сайт разработан для сбора информации о сборе информации об отсутствии жизненно важных медикаментов для лечения инфекционных заболеваний) с 1.01.2017 по 15.06.2017 более 40 обращений об отсутствии антиретровирусного препарата с МНН "Атазанавир" из 14 регионов", — сказано в обращении.

Вот регионы, из которых поступали жалобы: Алтайский край, Краснодарский край, Москва, Омская область, Тульская область, Башкортостан, Брянская область, Красноярский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Саратовская область, Свердловская область, Челябинская область.

Как отмечается в письме, "Атазанавир" должен был уйти во все российские регионы. А значит, перебои с этим препаратом рано или поздно возникнут во всех уголках нашей страны.

Уже сейчас, как пишет "Пациентский контроль", отсутствие этого препарата сказалось на здоровье ВИЧ-инфицированных — людям приходится временно отказываться от терапии, а значит, их состояние может ухудшиться в любой момент.

Также это риск для здоровья окружающих. Как ранее Лайфу пояснил представитель "Пациентского контроля" Андрей Скворцов, если ВИЧ-инфицированный вовремя принимает необходимые лекарства, то он не представляет опасности для остальных людей. То есть лекарства помогают не только самому инфицированному, но и его окружающим.

Напомним, что с этого года закупкой препаратов для терапии ВИЧ-инфекции централизовано занимается Минздрав (раньше закупали регионы и конкретные больницы). Согласно данным с портала госзакупок, в феврале 2017 года было объявлено четыре тендера на закупку препарата "Атазанавир". Во всех аукционах победил "Р-фарм", причём в двух случаях — без конкуренции. За поставку атазанавира "Р-фарм" получил более двух млрд рублей.

Как ранее рассказывал Лайф, "Р-фарм" — главный поставщик лекарств для российских медучреждений. В 2016 году компания получила госконтракты на 43 млрд рублей (по данным базы СПАРК). Владелец "Р-фарма" — 37-летний Алексей Репик. Как выяснил Лайф, Репик дружен с бывшим губернатором Ярославской области (по крайней мере, они соучредители одного некоммерческого партнёрства по строительству домов и соседи).

При Вахрукове на должности директора департамента здравоохранения Ярославской области работал Игорь Каграманян. Сейчас он первый замглавы Минздрава России. По словам источника Лайфа, человека работавшего в Минздраве, среди служащих ведомства распространено мнение, что "назначение Каграманяна на столь высокий пост не обошлось без участия заинтересованных крупных фармпроизводителей, тесные связи с которыми Игорь Николаевич установил ещё на прежнем месте работы в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Представители компании "Р-фарм" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Представитель коалиции по готовности к лечению ITPCru (занимается мониторингом лекарственного обеспечения ВИЧ+) Алексей Михайлов напомнил, что Минздрав крайне плохо организовал закупки препаратов, что тоже сказалось на перебоях.

— Минздрав объявил аукционы в конце февраля, контракты были заключены только в апреле. Большое количество адресов доставки (в среднем по 100 в аукционе) привело к тому, что поставщики не справляются с доставкой по графику, — говорит Михайлов. — Также следует учесть и большой объём закупок, возможно, у поставщика единовременно нет в наличии необходимого к отгрузке количества препаратов для всех указанных в контракте получателей. Поэтому нарушаются сроки.