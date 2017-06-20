Два флакона стоимостью в жизнь

Друзья, сегодня у меня две отличные новости. Во-первых, вы помогли собрать на моё лечение почти 500 тысяч рублей. А во-вторых, вчера я получила лекарства для первого курса терапии — в аптеке Боткинской больницы мне выдали два флакона "Адцетриса". Это значит, что я смогу начать лечение в самое ближайшее время.

После публикации на Лайфе материала "Будем жить!" со мной связался представитель гемцентра Боткинской больницы и предложил мне приехать за лекарством. Напомню, что перед этим я прошла несколько курсов химиотерапии, но они не помогли — и консилиум постановил: лечить "Адцетрисом", которого не оказалось в наличии... И вот теперь лекарства для первого курса в моих руках. Однако выяснилось, что новых закупок препарата Минздрав не делал, а мне выдали остатки из предыдущей партии. А значит, жизни множества людей зависят не только от врачей, но и от чиновников, которые прячутся за бумажками.

Именно так. Врачи выдали мне два флакона "Адцетриса". С одной стороны, это прекрасно — чем раньше начнётся лечение, тем выше мои шансы на полное выздоровление. С другой стороны, возникает вопрос: хватит ли остатков старых закупок на всех, кто нуждается в лечении "Адцетрисом"? К сожалению, ответ кажется мне очевидным и довольно грустным.

Думаю, все согласятся, что Департамент здравоохранения Москвы обязан своевременно и в нужных объёмах закупать "Адцетрис", если есть назначение врача. Иначе медики — так же, как и я — оказываются в положении надеющихся на команду сверху и ничего сделать не могут — закупки от них не зависят. В Депздраве Москвы кивают на Минздрав, мол, это они деньги не выделили, а те и вовсе отмалчиваются.

В общем, сейчас расклад такой: я начинаю принимать "Адцетрис" и через три недели надеюсь получить ещё два флакона, на второй курс. Так восемь раз. Если лекарство вдруг исчезнет, мне придётся его покупать (напомню, один флакон стоит 250–350 тысяч). И тогда собранных денег хватит на один курс и я превращусь в бегущую по лезвию. Если же всё и дальше будет хорошо и проблем с лекарством не возникнет, собранные деньги уйдут на поиск донора, который стоит два миллиона рублей. Эту сумму все пациенты платят только из своего кармана — Минздравом поиск донора не предусмотрен и не оплачивается.

А теперь о личном. Если честно, я не люблю грузить людей своими проблемами. Я очень хотела бы, чтобы всё написанное здесь никогда и никому не пригодилось. Но, к сожалению, моё заболевание — не редкость, а значит, обязательно найдутся те, кому придётся пройти тот же путь. Сейчас я как никогда раньше близка к победе над болезнью и надеюсь, что с каждым днём расстояние между нами будет сокращаться. Спасибо вам!

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