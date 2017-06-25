Напоказ. Фельдшер — о тех, кто режет вены, чтобы манипулировать близкими

В сущности, она была очень хорошей матерью. Проводив мужа, оставившего её одну с пятилетним сыном, она целиком посвятила себя той материнской любви, которая была так необходима её сыну. Работая на трёх работах, она обеспечивала его всем, что только мог пожелать её ненаглядный, обделённый отцовской заботой отпрыск.

А он всё желал и желал…

***

В сущности, он был очень умным ребёнком. И всегда мог добиться своего. Когда в 14 лет ему страстно захотелось крутой велосипед, а мама посетовала на нехватку денег, он нашёл в ванной лезвие от безопасной бритвы и располосовал себе запястье, твёрдо зная, что эти раны не опасны, но выглядят эффектно. Не успела уехать скорая, а мама уже летела в магазин. Через час, гордо держа руль перебинтованной рукой, он уже хвастался во дворе своим только что купленным железным конём.

Окончив школу, он ни за что не хотел поступать в институт. Институт — это утомительно и однообразно. Мама расстраивалась и грозила армией. Армия тоже не прельщала. Попрощавшись с мамой по телефону, он наполнил ванну водой, залез в неё и, выждав нужное время, опять изрезал себе руку. Выглядело ещё более эффектно, чем в первый раз. Мама чуть не лишилась чувств. Приехавшая скорая занималась и его порезами, и маминым обмороком. По возвращении из больницы, куда всё-таки пришлось проехать, мама перестала надоедать ему своими претензиями, выхлопотала через знакомых какую-то справку, освобождающую сына от армии, и купила ему, пусть и подержанную, но иномарку, чтобы стало легче искать работу, о которой он столько раз маме говорил.

***

В сущности, казалось девушке, наверное, это везенье. Подъехавший на иномарке парень не выглядел бедным. Да и заплатил за ночь вполне прилично. Потом они встречались ещё несколько раз, но уже как старые знакомые. Он водил её в кафе, угощал чем-то вкусным, и она никогда не смущалась, если у него не хватало денег, а просто лезла в сумочку, расплачиваясь за счёт заработанными ночью деньгами. Через месяц он сделал ей предложение. Она согласилась. А его мама нет.

***

Он позвонил ночью. Попрощаться. В панике она набрала телефон его матери и помчалась к нему на квартиру. Врачи скорой долго уговаривали её возлюбленного слезть с подоконника и не прыгать с девятого этажа… Мужество и решимость любимого её растрогали. Его мама плакала и, закрыв глаза на прошлое невесты, согласилась на свадьбу. И даже оформила на себя ипотеку, чтобы молодым было где жить.

А через год девушка собрала вещи и ушла, объяснив любимому, что устала его содержать, выслушивая от его мамы нотации о бездушности по отношению к её легкоранимому сыну. И что проще вернуться туда, откуда он её взял.

***

Он попрощался с мамой, как всегда, по телефону, наказав позвонить бывшей жене и попросить её о возвращении. Затем, привязав верёвку к крюку, на котором висела люстра, поставил под петлёй табурет, открыл входную дверь и сел у окна ждать. Обычно первой приезжала мама. Но, бывало, что скорая приезжала чуть раньше. Ну… На то она и скорая.

***

Выезжая со стоянки офиса, мама на своей машине влетела в проезжавший мимо грузовой автомобиль. Никто не пострадал, но до дома пришлось добираться на такси, покинув место ДТП. И сейчас мама думала только о том, чтобы успеть вернуться домой, пока скорая не увезла сына в больницу без неё. Иначе кто будет объяснять психиатру, что её сын чуткий и нежный мальчик и что он больше никогда не позволит себе такого. Ведь он же не всерьёз. Он просто понервничал… Мама набрала номер его бывшей жены, но та отказалась приезжать, подтвердив своим отказом полную её, мамы, правоту о бездушности этой твари.

***

Увидев входящих в подъезд медиков, он, выждав нужное время и убедившись, что входная дверь открыта, влез на табурет и аккуратно затянул петлю на шее. В зеркале напротив нарисовалась убедительная картина всех его страданий, вызванных непониманием близкими его чуткой натуры. Секунду помедлив, он решительно отшвырнул табурет из-под ног.

***

Лифт остановился на три этажа выше. Из его кабины вышли два фельдшера, по привычке ругая бабку, которая, вместо того чтобы спокойно смотреть любимые сериалы, по три раза на день почём зря вызывает себе скорую помощь.