— Да что ж ты делаешь-то? — водитель скорой закипал.

— Спокойней. Спокойней, дружище, — фельдшер с интересом глядел на ухоженный "мерседес", выделывающий замысловатые па перед машиной скорой.

Мерседес то разгонялся, то начинал перестраиваться — в один ряд, в другой, — мешая движению, а мигающие проблесковые маяки скорой, казалось, всё больше и больше раззадоривали нарушителя.

— Чем мы ему так насолили? — фельдшер пару раз нажал кнопку спецсигнала, но это не возымело никакого действия.

— Я почём знаю? Может, его скорая в детстве переехала? — водитель опять попытался перестроиться. — А может, накуренный. Или просто дурак.

— Всё может быть, — фельдшер уже снимал происходящее на телефон.

В конце концов водитель скорой перестроился на средний ряд и теперь спокойно ехал, не давая, однако, возможности перестроиться "мерседесу" из крайнего левого. Водитель "мерседеса", открыв окно пассажирской двери, кричал что-то нецензурное, повернув голову в сторону противника, строил ему угрожающие рожи и всё порывался уйти вправо, чтобы снова оказаться впереди скорой.

***

Водителя стоящего на светофоре мусоровоза отвлёк от прослушивания радио странный толчок, заставивший закачаться прилепленные на стекло присоской матерчатые сердечки на верёвочке. Удивлённый происходящим, он заглушил двигатель, вышел из машины и убедился, что это ему не показалось.

Зад КамАЗа встретил морду "мерседеса" неприветливо, смяв её в гармошку и разбив фары. Сам мусоровоз оказался автомобилем более крепким и не получил ни единой царапины. Погнулось только ведро, висящее на фаркопе. Увидев сей убыток, водитель мусоровоза расстроился и вызвал ГИБДД, не обращая внимания на бегающего вокруг сцепившихся машин владельца "мерседеса".

— Медицинская помощь нужна кому-нибудь? — фельдшер гордо высунулся из окна "газели".

— Да пошёл ты… — хозяин "мерседеса" ненавидящим взглядом посмотрел в сторону скорой.

— Ну... нет так нет. Поехали, — фельдшер удовлетворённо откинулся на сиденье. — Запомни, товарищ, — он повернул голову в сторону водителя, — всегда и везде останавливайся, если видишь, что кто-то попал в аварию. Даже если там нет пострадавших, люди будут видеть нашу заботу. Видеть и радоваться, что кто-то волнуется за них, думает о них и всегда готов прийти на выручку. И проникнутся они тогда любовью к скорой, как к родной матери.

— Проникнутся, говоришь? — водитель ухмыльнулся и взял в руки микрофон рации.

— Всем внимание! Слушаем бригаду. На пересечение Плеханова и Энтузиастов авария. Мусоровоз и "мерседес". Пострадавших нет. Просьба всем проезжающим мимо обязательно останавливаться и уточнять у водителя "мерседеса", нужна ли ему скорая помощь. Будьте предельно вежливы и осторожны. Водитель буйный. Как поняли?

Бригады дружно подтвердили приём.

— Обратно если поедем, тоже остановимся, — фельдшер хлопнул водителя по плечу. — Растёшь на глазах. Сечёшь фишку.

***

— И прекратите, наконец, орать на сотрудников скорой. Они свою работу делают, — гаишник дописывал протокол, когда очередная бригада 03, удостоверившись, что скорая водителю "мерседеса" не нужна, отъехала от места происшествия. — И, заметьте, делают её ответственно. Что вас не устраивает? Люди о вашем же здоровье беспокоятся.