В ближайшие годы смертность от гепатита С увеличится более чем вдвое

По данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в прошлом году смертность от гепатита С (в том числе от цирроза и рака печени, вызванных вирусным гепатитом С) в России составила около 30 тысяч человек. Для сравнения — от гриппа и ОРЗ в 2016 году по стране умирает чуть более одной тысячи человек.

При этом к 2021 году смертность от вирусного гепатита С может вырасти более чем в два раза. Такие тревожные цифры ранее озвучила главный инфекционист Минздрава Ирина Шестакова в рамках форума "Индустрия здравоохранения — 2017". Получается, через пять лет от гепатита С могут ежегодно умирать более 60 тысяч человек.

— Мы не должны забывать об экономических последствиях увеличения поражённости хроническими вирусными гепатитами В и С: около 96% больных — это взрослое население, 82% из них трудоспособного возраста. Без значительного увеличения охвата противовирусной терапией в России в 2017–2021 гг. возможен рост более чем в два раза числа умерших от хронического гепатита С и на 45% — от цирроза печени, — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова.

Гепатит С — наиболее тяжёлая форма вирусного гепатита. Заразиться можно половым путём, через общий шприц, при переливании крови (если её не проверили). Из внутренних органов страдает в основном печень, повышается температура, желтеет кожа. Примерно у 70% людей, переболевших острым гепатитом, развивается хронический гепатит.

По оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России 5,8 миллиона человек с гепатитом С. Хронически болеют 40–60% — около 3,5 миллиона человек. Как ранее рассказывал Лайф, из них только 2% получают лечение от государства. Самому пациенту купить такие препараты зачастую бывает не по карману — цена за курс лечения может достигать миллиона рублей.

Руководитель референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора Владимир Чуланов с прогнозом главного инфекциониста в целом согласен. Он отметил, что вести статистику по смертности именно от гепатита достаточно проблематично — люди чаще умирают не от самого вируса, а от осложнений, которые он вызывает. Причины — несвоевременное выявление болезни и дорогостоящее лечение.

— Смертность от гепатита С обусловлена его неблагоприятными исходами — это цирроз печени и гепатоцеллюлярный рак (карцинома) — рак печени, — объясняет Владимир Чуланов. — Поэтому для того, чтобы понять, есть ли у нас какая-то негативная тенденция, нужно посмотреть статистику, то есть смертность от рака и цирроза печени. А там прогноз довольно пессимистичный — например, за последние пять лет смертность от цирроза печени выросла на 30%. И при этом стоит учитывать, что в 45% случаях цирроза он вызван вирусными гепатитами. А что касается рака печени, то, по данным ВОЗ, почти 100% случаев вызваны вирусным гепатитом.

Охват лечением — действительно серьёзная проблема, подтверждает Чуланов. Однако постепенно государство выделяет больше денег на борьбу с гепатитом. По данным коалиции по готовности к лечению ITPCru (занимается мониторингом лекарственного обеспечения ВИЧ+, вирусных гепатитов и туберкулёза), общая сумма средств, потраченных на закупку препаратов для лечения вирусного гепатита С, в 2016 году составила чуть более 3,6 млрд руб. По сравнению с 2015 годом, объём средств вырос более чем на 34%.

Однако несмотря на активизацию Минздрава, ежегодно выявляются десятки тысяч впервые выявленных случаев гепатита С. Только в 2016 году было зарегистрировано почти 53 тысячи новых случаев.

По словам Владимира Чуланова, гепатит — очень коварное заболевание: из-за отсутствия симптомов человек может несколько лет жить с этим вирусом, но не знать об этом. А значит, распространённость вируса может быть гораздо шире, чем мы думаем.

— Например, если человек заболевает гриппом, то у него налицо сразу все признаки — температура, головная боль и так далее. В случае с гепатитом ситуация сложнее: человек может носить в себе вирус, никаких признаков не будет, а через 10 лет он умрёт от цирроза печени. К сожалению, чаще всего гепатит находят у людей совершенно случайно, во время других обследований. И выявить, какое у нас количество первичных заражений ежегодно, практически невозможно, — говорит Чуланов.

— Вирусному гепатиту, как в мире, так и в Российской Федерации, до недавнего времени не уделялось достаточного внимания как одной из важнейших проблем в области здравоохранения и развития, — говорила ранее Ирина Шестакова. — Особое значение для снятия проблемы вирусных гепатитов как социальной, особенно на фоне роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией, имеют конкретные меры борьбы: вакцинация, предупреждение передачи вируса от матери ребёнку, безопасность крови, безопасные инъекции, снижение вреда, диагностика и лечение.

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