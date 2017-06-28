Не заменили. Импорт лекарств вырос почти на 20 млрд

По данным компании RNC Pharma, за первые пять месяцев 2017 года в нашу страну было ввезено лекарств (готовые формы) на 195 млрд рублей. Это почти на 19 млрд больше, чем за такой же период прошлого года. При этом 52% из них — препараты ЖНВЛП (жизненно необходимые и важные лекарственные препараты), цены на которые регулирует государство, и закупаются они в большинстве случаев в рамках госзакупок.

Рост импорта пока означает не самую эффективную политику государства в области импортозамещения лекарств, констатируют эксперты.

Многие из препаратов, которые привозят иностранные фармкомпании, есть и у нас. К примеру, на втором месте среди импортируемых лекарств популярный препарат "Нурофен" (действующее вещество — ибупрофен). По словам Ларисы Попович, в России есть около двух сотен торговых наименований — аналогов нурофена. Но его привозят, потому что люди его знают и готовы покупать.

— Государство реализует политику импортозамещения прежде всего в отношении продукции, которая закупается в рамках госзакупок. Нурофен в данном случае государству мало интересен, потому что платит за него потребитель. Там идёт нормальная конкурентная борьба, соревнуются в основном за счёт размеров бюджетов на маркетинг. Понятно, что реклама нурофена из каждого утюга делает своё дело. Российский ибупрофен чаще всего яркой рекламы не имеет, — объяснил ситуацию директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

И это при том, что российский аналог дешевле. Цена на нурофен — от 145 рублей, на ибупрофен российского производства — от 30 рублей.

В то же время, по мнению директора Института экономики здравоохранения Ларисы Попович, рост объёмов ввозимой продукции не означает, что у нас совсем не происходит импортозамещения — наблюдается общий рост потребления лекарственных препаратов.

— Потребление российских препаратов тоже растёт — за последнее время выросло на 15%. В данном случае процесс увеличения объёма денежных средств, которые проходят таможню, не означает, что не идёт процесс импортозамещения, — пояснила эксперт.

— Импортозамещение декларируется в госсегменте, коммерцию (розничный рынок. — Прим. Лайфа) эти регуляторные инициативы не трогают, а коммерческий рынок — это примерно 65% от общего. Понятно, что даже если заместить оставшиеся 30–35%, то картина изменится, но в целом соотношение на рынке всё равно будет в пользу импорта, — добавил Николай Беспалов.

Тем не менее российские фармпроизводители постепенно отвоёвывают у иностранных конкурентов свою долю рынка. По данным RNC Pharma, в 2016 году доля отечественных в закупках лекарств составляла 34,5% (доля к 2015 году выросла на 3,3%). В 2007 году доля отечественных на рынке в целом была 22%, то есть за 10 лет российские компании отвоевали порядка 11,4% рынка.

По словам Николая Беспалова, покупка российской продукции для государства выгоднее, чем обращение к иностранным поставщикам.

— Общий экономический эффект от покупки российской продукции несоизмеримо выше — завод платит зарплаты, отчисляет налоги, инвестирует прибыль в развитие. Иностранная компания просто выводит деньги за границу в том или ином виде, оставляя российской экономике минимум, — объяснил он.

Отечественные фармкомпании в свою очередь заявляют, что не против расширять горизонты и, возможно, в будущем смогут заменить иностранные аналоги. К примеру, на четвёртом месте среди импортируемых препаратов лекарство "Диспорт" (часто применяется в эстетической медицине). В России аналог этого препарата под названием "Релатокс" в том числе производит компания "Микроген" ("дочка" Ростеха). По словам врио генерального директора "Микрогена" Кирилла Гайдаша, опасности в импортных аналогах компания не видит. А производство расширяет уже сейчас.

— Сейчас за счёт расширения области применения нашего препарата мы ведём поставки не только в сегменте эстетической медицины, но и по неврологическим показателям для применения у пациентов со спастичностью верхних конечностей, перенёсших инсульт. Кроме того, в данный момент мы ведём исследования для расширения показаний к применению релатокса для пациентов с ДЦП и гипергидрозом, — рассказал он.

По словам экспертов, в целом государство постепенно вводит привилегии для отечественных производителей, но требуется время, чтобы их грамотно реализовать. К примеру, как ранее рассказывал Лайф, ФАС рассматривает идею увеличить до 25% ценовые преференции на госзакупках для российских поставщиков лекарств, заменив ими правило "третий лишний" (когда при госзакупках преимущества предоставляются участникам, которые готовы поставить лекарства, произведённые в России и других странах ЕАЭС). Но пока эта идея, как и многие другие, находится на стадии обсуждения.