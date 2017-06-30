Чиновники предлагают продавать наркотические препараты через сайт Госуслуг

Предполагается, что в 2018 году пациенты смогут получить наркотические обезболивающие через Интернет. Эксперты считают такую идею слишком рискованной.

Минкомсвязи направило в Минздрав предложение выписывать рецепты на наркотические и психотропные препараты через Интернет. По этим рецептам через единый ресурс лекарства можно будет и получить. Площадкой для этого в ведомстве видят сайт gosuslugi.ru. Предполагается, что вкладку с рецептами разместят в разделе "Иные услуги". Там будет указано: что именно выписано пациенту, когда получено, в каких дозировках и каким врачом подписан электронный рецепт.

Как сказано в письме Минкомсвязи, в личном кабинете гражданина на портале госуслуг появится информация о выписанных на его имя рецептах и полученных лекарствах. Правда, не уточняется, кто и как будет эту информацию заносить. Очевидно, пациентам нужно будет потратить время на регистрацию на портале госуслуг. А врачи и госаптеки, где выдают такие лекарства, должны быть обеспечены компьютерами (как минимум) и, возможно, доступом к личным данным пациента на госуслугах. Нужно ли будет предварительно получать бумажную форму рецепта у врача, будут ли лекарства доставлять на дом, что делать, если у человека нет доступа к Интернету — пока эти вопросы не обсуждались.

Наркотические и психотропные препараты в медицинских целях чаще всего используются в паллиативной помощи — это помощь людям, которые болеют неизлечимыми заболеваниями (или очень тяжёлыми, когда мало надежды на хороший исход). Ещё такие лекарства нужны тем, у кого рак, пациентам после сложных операций, при заболеваниях нервной системы или при обострениях хронических заболеваний — проще говоря, их используют тогда, когда боль терпеть просто невозможно.

Создание подобного ресурса — один из пунктов "дорожной карты", которую в прошлом году правительство разработало для повышения доступности наркотиков и психотропов для нуждающихся больных. Ожидаемый результат от предложенных мер — сократить время, которое тратят врачи на выписку рецепта, а также возможность тщательнее контролировать оборот подотчётных лекарств.

Недоступность обезболивающих действительно пока остаётся острой проблемой. Как ранее рассказывал Лайф, в 2016 году в Росздравнадзор поступило более 2500 жалоб от пациентов с онкологией о том, что они страдают от боли, а лекарств нет. При этом нередки и врачебные преступления, связанные с этими лекарствами: весной этого года Минюст обратил внимание на то, что нарушения, связанные с подделкой рецептов на наркотики, часто покрываются.

В "дорожной карте" указано, что такой проект информационной системы по выдаче рецептов должен быть исполнен в 2018 году. Эксперты сошлись во мнении, что подобная инициатива — не лучший способ облегчить людям жизнь.

Недоступные госуслуги

Интернет-портал госуслуг работает в России с 2009 года. Через сайт можно сделать множество дел — и не стоять в бесконечных очередях в разных инстанциях: например, записаться к врачу, оставить заявку на выдачу или замену паспорта, зарегистрировать автомобиль, записать ребёнка в детский сад и многое другое.

Можно пользоваться упрощённой учётной записью, но чтобы получить доступ ко всем услугам, нужно пройти процесс подтверждения своих личных данных. Сначала надо указать свои контактные данные — паспорт, СНИЛС, номер телефона, почтовый индекс и т.д. Потом вам сообщают, что через несколько дней нужно лично прийти в ближайшее почтовое отделение, чтобы забрать свою КЭП (Квалифицированная электронная подпись). И только после этого все сервисы портала станут доступными.

То есть, чтобы получить жизненно важные лекарства, всё равно придётся пройти череду бюрократических проверок. Больному человеку это будет особенно неудобно.

— Если человек тяжело и безнадёжно болен, то зачастую у него такой болевой синдром, что он просто не сможет сесть за компьютер. А кто вместо него будет это делать? Родственники? А если их нет? А если человек вовсе не умеет пользоваться Интернетом? А доставка — это же не доставка пиццы, здесь нужны специальные службы. Так что здесь выбран явно не самый доступный способ получить лекарства, — подчеркнул Николай Дронов, юрист, председатель исполнительного комитета "Движение против рака".

Можно ли подделать рецепт?

Как сообщил источник Лайфа в Минкомсвязи, проект ещё будут прорабатывать с участием медиков и правоохранителей — необходимо исключить утечку психотропов и наркотиков по поддельным рецептам.

— Подделать рецепты будет сложно, — считает юрист Константин Трапаидзе. — Наверняка будет создан единый реестр рецептов. Медицинские чиновники, которые следят за расходованиям средств, всегда будут видеть в онлайн-режиме количество выписанных рецептов, полученных, кем они выписаны.

При такой системе лекарство, как и прежде, смогут получить родственники и другие доверенные лица пациента, пояснил юрист. Если только рецепт случайным образом не попадёт в руки мошенников — но предугадать такое практически невозможно.

— Если у родственника рецепт, выписанный на имя больного или доверенность на получения лекарства для пациента, или справка, что человек ухаживает за больным, то можно спокойно получать рецептурное лекарство, — добавил Трапаидзе. — Самое главное, чтобы на руках был рецепт на имя пациента, выписанный врачом.

По словам Николая Дронова, сейчас незаконный оборот наркотических лекарств около 1%. А когда появится новая система учёта с базой данных, она позволит увеличить доступность для нуждающихся и ограничить доступ для злоупотребляющих, уверен юрист Трапаидзе.

Однако у врачебного сообщества такая легкодоступность наркотиков вызывает опасения. Сейчас наркотические анальгетики могут быть выписаны только дипломированным лечащим врачом, и лекарства должны быть доступны в любой поликлинике. Если исполнять эти меры в полном объёме, то этого будет достаточно для того, чтобы пациенты не умирали от боли, уверен Ян Власов, врач-невролог, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

— Не стоит чрезмерно облегчать доступ к такого рода препаратам. Продажа лекарственных наркотических средств через Интернет — это прямой путь к получению маргинальных групп, — считает врач. — Наркоманам, которые таковыми уже стали, наверное не интересны наркотические лекарственные препараты, а те, которые ещё не стали, — кто знает? Рисковать здесь ни к чему.

Оставить пациента наедине с болью

Врачи уверены, что без личного участия врача в жизни тяжелобольного человека обойтись невозможно.

— Доктор не просто выписывает такого рода препарат. Он должен лично наблюдать каждого пациента с тяжёлым заболеванием. Это определяет исход лечения. А сам пациент, приходя за рецептом, показывается ему на глаза, и доктор оценивает — может быть там уже наркотический передоз и нужно срочно отменять лекарства. Так что простой вкладкой на интернет-сайте людей не вылечишь. Это совершенно особая группа пациентов, и относиться к ней нужно по-особому, — уверен Ян Власов.

— Вопрос доступности обезболивающих решается не покупкой в Интернете. Выписка лекарства должна быть своевременная, чтобы человек не мучился, — считает Николай Дронов. — Даже если такой сервис запускать, да, наверное, отчасти он будет удобным, но пока механизм остаётся не очень применимым к реальности.