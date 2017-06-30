Лаборатории "Инвитро" не могут восстановиться после атаки вируса Petya

Крупнейшая российская частная медицинская сеть "Инвитро" до сих пор не восстановила работу электронных систем после хакерской атаки 27 июня. Напомним, в этот день более 100 крупнейших компаний по всему миру (преимущественно в странах СНГ) были вынуждены приостановить работу из-за вируса-вымогателя Petya.

– В данный момент предпринимаются все меры для устранения ущерба, нанесенного нашей инфраструктуре. Мы со всей ответственностью заявляем, что персональные данные наших клиентов не пострадали и не достались злоумышленникам, – сказано в сообщении на сайте компании Инвитро.

Сейчас для клиентов лабораторий увеличено время выдачи результатов анализов. Все исследования, которые успели провести до 14:30 27 июня, были доставлены пациентам при помощи мобильного приложения. Результаты анализов, проведенных позже этого времени, будут доставлены пациентам после устранения технического сбоя, отмечают представители компании. Кроме того, в медицинских офисах "Инвитро" сохраняются временные ограничения на исследования CITO (анализы особой срочности).

"Биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранен с соблюдением всех преаналитических требований и будет обработан после устранения неполадок", – говорят в Инвитро.

Лаборатории "Инвитро" – крупная сеть медицинских центров, специализируется на проведении лабораторной диагностики – анализы крови и других биоматериалов. Также в центрах проводят компьютерную диагностику – рентген, МРТ, КТ и так далее.

Вирус Petya похож на ранее атаковавший компьютеры по всему миру WannaCry. После проникновения в компьютер пользователя программа блокирует участки жёсткого диска и шифрует всю размещённую на нём информацию. За разблокировку создатели вируса-вымогателя требуют перечислить 300 долларов на биткоин-кошелёк.