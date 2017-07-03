Чиновникам запретят "дружить" с табачными компаниями

Очередная версия антитабачной концепции Минздрава, которую ведомство первоначально предложило в начале 2017 года, предусматривает меру, которая запрещает чиновникам как-либо взаимодействовать с производителями табака. Такое положение прописано в тексте концепции, которую, по данным Лайфа, в июне одобрил Минтруд. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития, Минфин, Росстандарт и Минсельхоз не согласовали второй вариант антитабачной концепции Минздрава. В том числе в ней шла речь о повышении налогов на сигареты, введении единых стандартов для пачек сигарет и так далее. Как стало известно Лайфу, одной из мер государственной политики по противодействию потреблению табака, согласно одобренному Минтрудом тексту концепции, станет запрет любых партнёрских отношений между госорганами и производителями табачной продукции. Для этого, если потребуется, изменят законодательство или предложат новый документ, который будет регулировать отношения между сигаретным бизнесом и властью. В таком варианте антитабачной концепции отмечается, что "существует коренной и непримиримый конфликт между интересами табачной промышленности и интересами политики в области общественного здравоохранения". "Многочисленные международные данные свидетельствуют об использовании табачной промышленностью широкого арсенала стратегий и тактик с целью вмешательства в разработку и осуществление антитабачных мер. Необходимо максимально оградить разработку и осуществление политики общественного здравоохранения по борьбе против табака от влияния табачных организаций", — говорится в документе. В документе предлагается запретить чиновникам участвовать в каких-либо мероприятиях, которые финансируются производителями табака. А представителей самих компаний не допустят к общественным обсуждениям антитабачных мер. Тех чиновников, которые эти правила нарушат, ждёт административная ответственность. — На данный момент Административный кодекс не предусматривает нарушений при взаимодействии должностных лиц с табачными компаниями, — объяснил юрист Константин Трапаидзе. — Что-то подобное есть у медиков — им нельзя взаимодействовать с фармкомпаниями, чтобы они не продвигали лекарства этого производителя пациентам. За это врачам грозит дисциплинарное наказание. А как можно наказать чиновников за общение с табачными компаниями — сложно сказать. Даже самые высокие штрафы по нашим меркам для бизнеса могут быть ничтожными, а значит, никого не остановят. "Денормализация" и "регулирование" грозят и социальной деятельности табачников. Бизнес обяжут отчитываться перед государством, сколько денег они вложили в собственный маркетинг, благотворительность и политическую деятельность. Табачный бизнес пока лишь высказывает негодование по поводу таких планов государства. — Производство сигарет — это легальный бизнес, а табачная отрасль — один из крупных налогоплательщиков России, — говорит Яна Гуськова, директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "Бритиш американ табакко Россия". — На поступления от продажи табака приходится около 5% доходов федерального бюджета. Общение с госорганами компания ведёт сугубо в установленных законодательством форматах: посредством официальных запросов или писем, а также участвуя в официальных мероприятиях. Пока неизвестно, на какой стадии находится обсуждение очередной версии антитабачной концепции. В Минздраве говорят, что в нынешней версии документа пункта, запрещающего общение табачников с чиновниками, не прописано. — В актуальном варианте проекта концепции такой меры (о запрете партнёрства с производителями табака. — Прим. Лайфа) не содержится, — ответил Лайфу пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай. Однако документ, о котором идёт речь, был одобрен 19 июня — всего две недели назад. О новой версии концепции против табака пока не сообщалось. Тем временем государство взаимодействует с табачниками по многим фронтам — ограничений нет. Например, в этом году первый вариант антитабачной концепции прорабатывали на общественном обсуждении на площадке ФАС. Кроме представителей Минздрава, Минпромторга и других ведомств там присутствовали и представители бизнеса, в том числе руководство крупной табачной компании "Филип Моррис". Получается, все присутствующие госслужащие по новым правилам должны будут быть оштрафованы.

Ещё государство, если будут введены новые правила, должно отказаться и от крупных инвестиций, которые предлагают богатые табачники. К примеру, как сообщали СМИ, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и управляющим группы компаний "Филип Моррис интернэшнл" Бертраном Бонвином было подписано соглашение о вложении компании 2,5 млрд рублей в развитие инфраструктуры региона — а если точнее, в производство самой компании (в Ленинградской области у "Филип Моррис" есть свой завод).

Засветились табачники и в культурной сфере. Например, компания "Джапан тобакко интернэшнл" спонсирует некоторые культурные проекты в Санкт-Петербурге. В 2015 году Антуан Эрнст, генеральный менеджер компании в России, участвовал в заседании попечительского совета Мариинского театра. Принадлежит Мариинский театр Правительству России, значит, эти инвестиции напрямую соприкасаются с государством.

Эксперты, опрошенные Лайфом, убеждены, что многие чиновники действительно подвластны табачникам — за деньги они притормаживают те или иные законопроекты, которые противоречат их интересам. Ранее в СМИ была информация о некоторых чиновниках, которые ещё в 2011 году (тогда антитабачные меры только набирали обороты) высказывались против такого подхода. Например, тогдашние замминистра сельского хозяйства Александр Петриков и замминистра промышленности и торговли Владимир Саламатов. Своё дело, по мнению специалистов, сделали и протабачные организации, например "Движение за права курильщиков" и "Опора России". Все они были убеждены, что антитабачные законы убьют малый бизнес и навредят людям.

— Табачная отрасль слабо контролируется — она на 90% принадлежит иностранному бизнесу. Западные компании на своих производствах устанавливают такие правила внутреннего распорядка, которые зачастую не позволяют достаточно хорошо контролировать технологию производства. А сами легко внедряют своих агентов в госорганы. В этом бизнесе крутятся огромные деньги. Поэтому подобные меры, если они будут приняты, сократят коррупционное влияние. Государство стремится к тому, чтобы доходы табачников не были сверхдоходами и не шли на коррупцию и взятки, — считает политолог Игорь Шатров.

По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, люди, продвигающие интересы табачных компаний, есть везде — и в Госдуме, и в органах исполнительной власти (конкретные имена эксперт не назвал). Врач выступил полностью за антитабачные нововведения.

— Меры антитабачной концепции укладываются в конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком, которую табачное лобби тормозило два года. Как раз один из пунктов этой конвенции — не допускать табачные деньги к какой бы то ни было деятельности, — рассказывает Зыков. — Они могут маскироваться под борьбу с употреблением табака, под спонсорство спортивных мероприятий. Но это всё иллюзия. Табачная промышленность должна быть изолирована — это тотальный враг!

По словам юриста Константина Трапаидзе, даже если будут введены штрафные санкции, то богатый табачный бизнес всё равно сможет обойти этот запрет — если это ему будет нужно.

— Другое дело, что табачники постепенно отказываются от активной рекламы сигарет. Они перестраивают свою политику, вкладывают деньги в новые методы курения — вейпы и прочее, — считает эксперт. — Но пока они ещё будут пытаться договориться с чиновниками, чтобы они не занимались таким откровенным контрлоббизмом. Антитабачные планы государства сейчас действительно бескомпромиссные, агрессивные. Конечно, курение — это очень вредно и вредит здоровью людей. Но каждый вправе сам решать, курить ему или нет. Однако с бизнесом тоже нужно уметь договариваться.