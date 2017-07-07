Гомеопаты просят легализовать свою деятельность

Врачи-гомеопаты обратились в Минздрав с просьбой разрешить им работать официально. Об этом Лайфу рассказала Инна Василенко, главный врач центра гомеопатии "Фирма панацея" (базируются в Ставрополе).

В конце мая представители гомеопатического сообщества собрались за круглым столом, чтобы сформировать перечень вопросов к Минздраву. В июне, по словам авторов обращения, письмо было отправлено на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

В письме они прописали ряд предложений к главе ведомства:

включить специальности "врач-гомеопат" и "провизор-гомеопат" в перечень медицинских специальностей;

включить образовательные программы по гомеопатии для врачей и фармацевтов;

включить гомеопатические аптеки в перечень официальных аптечных организаций;

возобновить деятельность Координационного совета по гомеопатии (он существовал 10 лет назад, но был расформирован), который займётся подготовкой врачей-гомеопатов, их лицензированием и другими административными вопросами.

Пока ответ министра гомеопаты не получили. В Минздраве заявили, что при поступлении обращения оно будет рассмотрено.

— В настоящее время продажа гомеопатических препаратов и так не запрещена законодательством. По решению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в ведомстве формируется рабочая группа, в которую войдут представители академической науки по ряду направлений практического здравоохранения, а также специалисты в области гомеопатии. Основной задачей рабочей группы станет выработка оптимальных подходов к регулированию оборота гомеопатических препаратов и деятельности специалистов в данном направлении, — отметили в пресс-службе Минздрава.

К решительным мерам гомеопатов подтолкнула враждебность со стороны научного сообщества. Напомним, в феврале этого года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум против гомеопатов. В нём говорилось о том, что гомеопатия не представляет никакой научной ценности, она не способна лечить тяжелобольных пациентов и вообще её стоит запретить.

В ответ на это гомеопаты вынуждены были защищаться. По их мнению, гомеопатия — процветающая наука, которая живёт уже более 200 лет, в отличие от многих традиционных медицинских практик, которые успели за этот период "кануть в лету". Специалисты утверждают, что в России за последние 20 лет было защищено более 200 диссертаций, подтверждающих эффективность натурального лечения. Кроме того, сейчас в России зарегистрировано около 300 наименований гомеопатических препаратов, которыми в том числе пользуются и представители официальной медицины.

Медики, которые выступают за гомеопатию, уверены, что спрос на это направление среди врачей и пациентов с каждым годом только растёт.

— Я 40 лет работаю в клинической кардиологии, — рассказывает рассказывала врач-кардиолог из Ставрополя Ирина Халявская в рамках круглого стола, после которого было отправлено обращение в Минздрав. — Зачастую гомеопатические препараты выручают в тех случаях, когда не помогают традиционные.

После публикации меморандума Минздрав предложил создать рабочую группу, чтобы решить дальнейшую судьбу гомеопатии. Однако до дела пока не дошло.

— Ажиотаж вокруг гомеопатии спал так же внезапно, как и начался, — говорит Алексей Карпеев, председатель Национального совета по гомеопатии. — От Минздрава мы пока не дождались никаких решительных действий, даже обсуждений.

А пока большинство врачей, которые работают с официально признанными лекарствами, с гомеопатией стараются не связываться. Они признаются, что слишком мало знают об этом направлении, чтобы доверять этим "сахарным шарикам" жизнь пациентов.

— В своей медицинской практике я не использую гомеопатию, потому что ничего в ней не понимаю, — говорит врач-педиатр Туяра Захарова. — Если пациент сам верит в гомеопатию, то ему лечение помогает. Но острые заболевания нужно лечить традиционными препаратами. Если я вижу, что заболевание острое и без антибиотиков не обойтись, то я стараюсь доходчиво донести до родителей последствия отказа от традиционных методов лечения.

Медики уверены, что сейчас для пациентов нет никаких ограничений: гомеопатические препараты можно приобрести в открытом доступе и в обычных, и в гомеопатических аптеках. Кстати, что касается образовательных программ по гомеопатии, о которых идёт речь в обращении, то они в том или ином виде существуют уже сейчас. Например, в РУДН есть целая кафедра гомеопатии. Как и в Санкт-Петербургской Государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова.

Официального признания профессии "гомеопат" пока действительно нет. Если такое направление признают, то врач-гомеопат, как отдельный специалист, сможет принимать пациентов в поликлиниках и больницах.

По словам врачей, опрошенных Лайфом, официоз нужен не столько пациентам, сколько самим врачам, чтобы продвигать свои идеи в личных целях (возможно, коммерческих). А некоторые гомеопаты, по их мнению, — мошенники.

— Любые профессии можно испортить непорядочными людьми, которых среди медсообщества тоже много. Если гомеопат говорит, что вылечит четвёртую степень рака или пневмонию, то я против таких специалистов, — считает Туяра Захарова.

Кстати, февральский ажиотаж, который до сих пор обсуждается в научных кругах, не стал золотой жилой для фармкомпаний — продажи гомеопатии тогда не выросли. По данным агентства DSM Group (занимается мониторингом фармацевтического рынка), в феврале было продано 2,2 млн упаковок гомеопатии, в то время как в январе — 2,4 млн упаковок.

— Мы надеемся, что в Минздраве вопрос решится в пользу развития гомеопатии. Должно быть какое-то движение в нашей медицине! — считает Алексей Карпеев. — У нас великолепная хирургия, но мы застряли в терапии с хроническими болезнями. А в гомеопатии есть ценный раздел — лечение хронических заболеваний. Говорят, что гомеопатия претендует на мировое господство — ничего подобного. Мы не отрицаем аллопатию (традиционную систему лечения. — Прим. Лайфа). Мы говорим, что должны работать сообща, только дайте нам этот фронт работы!

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